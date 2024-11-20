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立法院排審選罷法修正案 陳其邁：看得霧煞煞

2024/11/20 11:07
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）立院內政委員會今天排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案。高雄市長陳其邁表示，「看得霧煞煞，每天改來改去」，國會還有很多重要法案，盼多關心民生建設及國家整體發展。

立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩今天排審公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，其中有國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發討論。民進黨批修法將閹割罷免、沒收民權，會全力反制。

對此，陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪時說，「我是看得霧煞煞，我想人民也是一樣，大家霧煞煞，每天在那邊改來改去」。罷免權是憲法賦予民眾的權利，「改來改去，也沒有一個標準」，立法院應該要說明清楚。

陳其邁表示，很多次的罷免權行使，也讓民眾都能充分表達意見，讓民眾在選舉投票後，還有收回的機會，「我覺得應該要保障憲法賦予民眾的權利」。

他並指出，目前國會還有很多重要的法案，例如總預算，都牽涉到地方建設，希望大家能夠多關心民生建設及國家整體發展。（編輯：郭諭儒）1131120

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