政治畫刊「誰能代表我」發行 小黨共促生存空間

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（中央社記者葉素萍台北24日電）前總統府發言人Kolas Yotaka、時代力量黨主席王婉諭、台灣基進黨主席王興煥等人今天出席「人間魚詩生活誌」發行政治畫刊「誰能代表我」記者會，他們認為，兩大黨無法表現台灣民意的多元性，台灣要有小黨生存空間。

Kolas、王婉諭、王興煥、世代文化協會發起人周奕成、小民參政歐巴桑聯盟、綠黨、社民黨等政黨代表上午出席「誰能代表我」記者會。

Kolas表示，今年2月新國會出現藍白合，5月民眾黨主席柯文哲陷入司法爭議，案件仍爭訟中，台灣社會焦慮「台灣還有第三勢力嗎？第三勢力的角色在哪裡？」她因此接受「人間魚詩生活誌」雜誌邀請，策劃政治畫刊「誰能代表我」。

Kolas說，台灣政壇瀰漫憤怒、仇恨，特刊則以幽默、詼諧風格評論時政，內文穿插政治插畫；特刊採訪各小黨，探索立法院除了藍綠白，有沒有其他政黨加入的可能。

Kolas表示，記者會前，媒體問她是否仍為民進黨、是否要跟小黨串連；她跟媒體說，自己是民進黨員，長久以來信仰民主、進步、自由、人權。

Kolas說，被邀請企劃特刊時，她問發行人能否有國民黨人一起企劃，因為想看見台灣多元民主創意，這次記者會也有邀國民黨人士，遺憾他們無法到場。

王婉諭期待國會內多黨政治，她說，沒有任何一個政黨可以代表全部台灣人民的心聲，她並不是站在反對藍綠立場，而是每個政黨都能代表特定的理念價值，捍衛民主，國會需要存在不同政黨，替不同族群發聲、把關預算。

王興煥說，台灣需要的是「本土執政治理、本土在野監督」的政體結構，政黨輪替也要發生在忠於台灣的政黨之間，這樣大家就不需要焦慮、不需要被亡國感綁架。美國的共和與民主兩黨都是「美國黨」，即便只有兩大黨，但美國不會亡國，「不會有一個黨變俄羅斯黨」，台灣不一樣。

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2007年發起第三社會黨的周奕成說，台灣需要有第三社會的社會力，這社會力並不是因為討厭藍、討厭綠，因為討厭只是負面的力量，台灣應該要有團結力量，召喚出台灣社會真正共識，而不是用更多仇恨去抵抗仇恨或用對抗消弭對抗。

另外，記者會後，媒體詢及Kolas如何看待職場霸凌事件，她認為，不要腦補，要看事情本身、證據本身；她說，不必然認為此事與民進黨內部鬥爭有關，歷年來在不同政黨執政下，職場霸凌無所不在，不只公部門，私部門亦然，應回歸事情根本，無意間透過政治錯誤解讀，反而成為霸凌者。（編輯：謝佳珍）1131124