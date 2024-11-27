民團籲推動運動參賽正名 以台灣隊名參加世棒經典賽

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（中央社記者郭建伸台北27日電）台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，本土社團今天表示，選手雖然是台灣人，但比賽時隊服、隊名都仍使用中華台北，令人相當不滿，並呼籲推動「台灣」正名，以台灣為隊名參加下屆世界棒球經典賽。

台灣隊長陳傑憲在世界12強棒球賽冠軍戰扛出關鍵3分砲，繞壘時在胸前比劃一個框，引發熱議，他在返台時解釋，是想告訴大家「我們是來自台灣的選手」。

多個本土社團成員今天齊聚舉行「讓台灣就是台灣，從台灣自己開始做起」記者會，除了高喊「Team Taiwan，挺台灣」，也共同比出陳傑憲的跑壘手勢，盼推動運動隊伍正名為「台灣」。

台灣社前社長李川信表示，台灣在世界12強棒球奪得冠軍，選手雖然是台灣人，但隊服、隊名都仍使用中華台北，令人相當不滿，也對不起這些選手的表現；未來應集合民間力量，在國內各方面推動使用「台灣」的名字，並向國際爭取正名。

台灣北社副社長羅浚晅指出，陳傑憲在跑壘時比出手勢，就是強調胸前少了「台灣」的名字，並告訴全世界他們是台灣隊、台灣人；台灣曾以「福爾摩沙」名字出戰奧運，直到1981年洛桑協議才使用中華台北的名稱，但這並不能代表台灣，此時應找回真正的名字，並呼籲每個公民、組織、媒體都以台灣描述自身。

辜寬敏紀念基金會副董事長林宜正表示，台灣代表隊奪冠後，不分男女老幼都浸淫在世界冠軍的榮耀中，但從選手的表現可得知，少了國家的名字，選手也欠缺有歸屬的光榮感。

林宜正呼籲，希望以「台灣」隊名參加2026世界棒球經典賽（WBC），政府、棒協與民間社會達成共識，才能讓選手以台灣之名爭取榮耀。（編輯：翟思嘉）1131127