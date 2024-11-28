海科館長疑涉霸凌 國民黨籲教育部盡速公布調查報告

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（中央社記者劉冠廷、實習記者盧嬿尹台北28日電）國立海洋科技博物館長陳素芬遭控職場霸凌，國民黨今天表示，根據海科館內部關鍵資料顯示，員工受害狀況，達2位數、約10位，海科館已成為沒辦法生存下去的工作場域，要求教育部趕快公布調查報告。

國民黨今天召開記者會，副發言人康晉瑜指出，10月23日，國民黨揭露「海科館霸凌事件」，教育部無報告、無懲處。11月21日，國民黨再爆海科館追殺吹哨者、標案問題，教育部稱調查進行中。11月27號會交出調查報告。但11月27日，政府稱「將陳素芬館長調任教育部非主管職務」，調查進行中，完全避重就輕。

國民黨智庫副執行長凌濤說明，民進黨政府的霸凌案連環爆，根據海科館內部關鍵的資料顯示，依據受害狀況，霸凌影響的約有4至5位，看心理諮商約有2至3位，中風的有1位，加上上次嚴重的案例，總共將近2位數、約10位，海科館正式的員工約60位，就有10位被霸凌，比率高達17%。

凌濤質疑，為什麼行政院不敢公布這份資料，因為真相太殘忍、太恐怖、太驚悚，報告顯示陳素芬職場霸凌情況，包括經常於內部會議咆哮、情緒失控；利用職權威脅恐嚇不准休假、受訓、出國；無法心平氣和討論事情，對錯不分看心情飆罵；錯誤政策卻要員工處理等。

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凌濤強調，教育部背後到底是誰，能夠有這麼大的能力掩蓋這份關鍵的調查報告，難道因為陳素芬是民進黨秘書長林右昌的嫡系子弟兵，一路受到林右昌的扶持，教育部擔心這份調查報告太過於驚悚，而傷到林右昌嗎。

與會的國民黨台北市議員柳采葳表示，教育部35天不交調查報告，勞動部起碼有調查報告，陳素芬請假沒有道歉，前勞動部分署長謝宜容被迫出面錄影道歉。而教育部不敢開記者會面對，勞動部長至少敢親自召開記者會。此外，勞動部長下台，教育部長鄭英耀、次長葉丙成承諾跳票卻不敢面對。（編輯：蘇志宗、張若瑤）1131128