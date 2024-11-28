台灣太空國際年會 英國首派代表團探索產業連結機會

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（中央社記者楊堯茹台北28日電）台灣太空國際年會將於30日登場，英國在台辦事處今天表示，英國首度組織代表團來台參加，共有7家英國企業以及超過180家企業的太空產業聚落來台，並於太空產業博覽會推出英國國家館，探索和台灣太空產業建立連結的機會。

英國在台辦事處下午發布新聞稿指出，英國首度組織代表團來台參加台灣太空國際年會（TASTI），成員包括7家英國企業以及超過180家企業的太空產業聚落Space South Central，並在台灣首屆太空產業博覽會（TASTI EXPO）推出英國國家館，介紹英國太空產業由科學家、工程師、學術界和研究實驗室以及投資機構所組成的蓬勃產業生態系。

英國在台辦事處表示，英國太空產業20多年來締造強勁成長，平均每年成長率達6.4%，超過1/3的太空產業收入來自國際貿易。本次代表團成員包含英國太空產業早期投資、衛星系統和製造、發射服務、衛星服務和營運專業的企業代表。

英國在台辦事處強調，英國代表團將積極探索和台灣太空產業建立連結的機會，期望透過台英雙邊專業的互補性，共同提升全球競爭力，加速驅動雙邊市場經濟成長。

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英國在台辦事處也說，此次英國代表團訪台是奠基在台英合作與相互交流的既有基礎上，英國創新科技部和英國太空總署在去年6月接待國家科學委員會與國家太空中心至英國訪問，而今年4月，英國太空總署的國際雙邊基金計畫中，更有150萬英鎊資助英國企業執行包含國家太空中心和清華大學在內的多邊計畫。

英國在台辦事處提及，除了參與TASTI年會與產業博覽會外，英國代表團此次也將分別於台北、高雄拜訪經濟部、數位發展部、海洋委員會、國家太空中心以及工業技術研究院等產官學研單位，進一步深化雙邊關係。（編輯：林興盟）1131128