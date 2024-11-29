軍公教年終工作獎金 明年1/17發放

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（中央社記者賴于榛台北29日電）軍公教人員年終工作獎金將於明年1月17日發放，軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金；至於明年度軍公教加薪3%部分，則需視明年度總預算案審議進度，再確認是否準時或回溯發放。

根據行政院人事總處近日公布的民國113年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，年終工作獎金發給對象，包含各級政府年度總預算所列員額與年度中經核准增加員額的現職軍公教人員，以及技警工友，還有年度中退休（伍、職）、資遣、死亡人員。

至於軍公教人員年終工作獎金發放日期訂於明年1月17日，其中軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期，但按往例不會有太大落差。而114年度中央政府總預算案尚在立法院審議，因此軍公教加薪3%部分，需等待審議完成後，再確認將準時或回溯發放。

軍公教年終工作獎金發給基準，是依據當年實際在職月數比例，1月31日以前已在職人員至12月1日仍在職者發給1.5個月俸給的年終工作獎金；2月1日以後新進到職人員，如12月1日仍在職者，則按實際在職月數比例計支。

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不過，若軍公教年終考績及另予考績遭列丙等以下，以及年度中受記過以上的懲戒處分判決確定者，或平時考核經獎懲相互抵銷後累積達一大過者，都不會拿到年終工作獎金。累積曠職達3日以上，以及年度中受申誡懲戒處分判決確定者，也會減發年終工作獎金。

除了年終工作獎金之外，軍公教另有考績獎金，根據公務人員考績法，公務員年終考績甲等將有1個月獎金；乙等則為0.5個月獎金。（編輯：林家嫻）1131129