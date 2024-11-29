學輔法三讀落實三級輔導 增輔導人力、升輔員待遇

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（中央社記者林敬殷台北29日電）立法院會今天三讀通過學生輔導法部分條文，此次修法是因應當前校安事件頻傳、校園輔導量能不足等問題，是學輔法立法10年後首度大翻修，也回應增加輔導人力編制、落實三級輔導機制、提升專輔人員待遇等民間訴求。

立法院教育及文化委員會於7月8日初審完成學生輔導法部分條文修正草案，並經黨團協商後無保留條文，全案於今天送院會完成二、三讀。

有關學生輔導諮商中心部分，考量涉及層面甚廣，仍採現行任務性編組方式而未法制化。三讀條文明定，高級中等以下學校主管機關應設學生輔導諮商中心，配置主管人員、專業輔導人員、專業輔導人員之督導及行政人力，主管人員應由學校主管機關遴選具輔導專業專長者擔任。為利學輔中心運作，提升專業及任職意願，各級主管機關皆應寬列預算，並逐年由中央主管機關會商直轄市、縣市主管機關檢討並調整運行策略。

有關專輔人員薪資待遇部分，院會今天也通過附帶決議，要求教育部會同相關單位研議，參考衛福部「保護性社工人員資格要件及職務範疇認定基準」，納入高中以下學校專業輔導人員設置辦法規範。例如：具心理師證書者，以7等2階起薪，晉敘薪點最高至8等7階，專輔人員遴聘為督導，以原薪點晉級2階起薪，最高至9等6階；督導回任專輔人員應採計其年薪提敘。

三讀條文規定，各級主管機關為促進學生輔導工作發展，應召開學生輔導諮詢會，諮詢會置召集人1人，由各級主管機關首長擔任，其餘委員由各級主管機關首長聘兼之，教育行政人員及學校行政人員代表人數合計不得超過委員總額1/2。

為落實聯合國兒童權利公約及重視兒少表意權，三讀條文明定，具有心理師證書的專業輔導人員，對未成年學生執行輔導諮商業務時，經該學生同意，得在未經法定代理人同意下執行。

此次修法強調三級輔導綿密合作，三讀條文明定，學校應視學生身心狀況及需求，提供發展性、介入性及處遇性三級輔導。三級輔導工作的推動，應著重於學生行為與問題樣態，而非時間順序。針對高中以下學校教師、輔導教師與專業輔導人員的分工，由中央主管機關會商直轄市、縣市主管機關訂定相關規範，促進跨專業合作。

強化學生輔導專業化部分，三讀條文明定，學校輔導主管宜由具輔導專業專長者優先任用，及第14條有關學生輔導相關人員職前訓練與在職進修時數及內涵；初任輔導主任或組長，職前訓練時數不得少於18小時，每學年在職進修時數不得少於12小時；初任輔導教師及初聘專業輔導人員，職前訓練時數不得少於36小時，每學年在職進修時數不得少於18小時；高級中學以下學校校長與教職員的輔導知能在職進修，每學年至少3小時。

此外，三讀條文也規定，學校應針對介入性輔導及處遇性輔導的學生，列冊追蹤輔導。

針對輔導員額編制部分，三讀條文明定，學校專任輔導教師員額編制，國小20班以下置1人、國中12班以下置1人、高中不變，亦為12班以下置1人。

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此外，為因應少子女化趨勢，三讀條文規定，高級中等以下學校主管機關應依規定置專任專業輔導人員，並得視實際需要置兼任專業輔導人員若干人，學校總數合計20校以下者置1人，21校至40校者置2人，41校以上者以此類推；若依學生總數為計，以4500人至5000人為基數；考量輔導案量、地理區域等特殊情況，在不超過前項加總計算之全國專任專業輔導人員總數6%範圍內，依其需求核定數額。

法案三讀後，依教育部先前預估，國民小學專任輔導教師將增加603人，校園專業輔導人員增加192人。另外，大專校院專業輔導人員師生比修正為900比1後，預計增加216人。（編輯：林家嫻）1131129