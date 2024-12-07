立院選罷法衝突 綠質疑不遵守協議藍反批癱瘓議事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北7日電）立法院昨天為選罷法引發衝突，民進黨團幹事長吳思瑤今天批評國民黨團總召傅崐萁不遵守協議、強渡關山，被突破防線後就「見笑轉生氣」。國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇則反擊，民進黨一再強力癱瘓議事，用暴力方式不讓開會，本來就應被譴責。

國民黨團昨天在立法院會提案變更議程，將罷免連署需附上身分證影印本的選罷法修正草案排入討論事項第一案，卻遭民進黨立委發動奇襲攻占主席台。

吳思瑤今天上午受訪表示，鏡頭帶不到的地方往往顯露本性，黨鞭昨天在議場後方試圖透過朝野協商化解衝突，但傅崐萁囂張跋扈，認為國民黨是多數，愛怎麼搞就怎麼搞，甚至可以不遵守協議、強渡關山。

吳思瑤指出，昨天協商時本來大家都平心靜氣，但國民黨團被民進黨團突破防線，傅崐萁就「見笑轉生氣」，一股腦把氣往她身上發洩，甚至波及在一旁的民進黨立委蔡其昌與立法院秘書長周萬來，還用囂張態度指揮議事人員。

吳思瑤表示，彼此都是立委，難道國民黨團覺得自己最大嗎，傅崐萁不只殃及無辜，也用傲慢囂張態度怒罵議事人員；國民黨團原本要求將議場後方兩道門鎖上，避免民進黨團突圍，但憑什麼國民黨團可以在議場來去自如，卻要求議事人員阻止民進黨立委進出議場。

吳思瑤也指出，從昨天的狀況也顯現國民黨內部意見不合的端倪，立法院長韓國瑜很清楚無法處理議案，但傅崐萁非常強硬，並要求韓國瑜排除萬難表決，傅崐萁失控發洩情緒，有些話應該是講給韓國瑜聽的。她質疑，韓國瑜連同黨的傅崐萁都無法處理，協調能力已亮紅燈。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇指出，選罷法修正草案已經逕付二讀，且也在韓國瑜的主持下進行過朝野協商，所以安排到院會討論，完全符合相關的程序；事實上有關於選罷法的修法，早說過會在本會期處理，這並不是秘密。

王鴻薇說，民進黨一再強力癱瘓議事，用暴力方式不讓開會，這跟南韓總統尹錫悅宣布戒嚴有什麼不同。尹錫悅透過戒嚴的方式，不讓國會開會，而民進黨用霸占主席台的方式，不讓國會開會，這本來就應該被強力譴責。

王鴻薇強調，安排議事，完全符合程序，民進黨不敢說國民黨不符合程序，民進黨只是一味的霸道，想要討論什麼案才能討論什麼案。所謂「沒有討論，沒有民主」，就是民進黨雙標，連會都不給開，哪裡有討論的空間。（編輯：翟思嘉）1131207