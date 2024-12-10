藍委提修戒嚴法 增列入13日院會報告事項力拚付委

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（中央社記者陳俊華台北10日電）國民黨立委許宇甄提案修戒嚴法、立法院職權行使法，未來如果總統宣布戒嚴，需在24小時內提交立院議決。立法院程序委員會今天通過國民黨團提案，將這2項草案增列為13日院會報告事項力拚付委。

韓國總統尹錫悅突襲宣布緊急戒嚴，韓國國會隨後表決解除戒嚴。許宇甄日前指出，現行戒嚴法從1948年4月修正後就沒有再修正過，時空環境變遷極大，現行條文有極大漏洞需要修改，因而提出修法。

許宇甄提出「戒嚴法第1條條文修正草案」，要求總統宣布戒嚴後，需在24小時內提交立法院議決通過，如果遇上立法院休會，立法院應即刻召開臨時會處理。

立法院程序委員會今天經表決通過國民黨立法院黨團提案，在報告事項中增列「戒嚴法第1條條文修正草案」、「立法院職權行使法部分條文修正草案」，預計13日的立法院會將可完成一讀程序，交付委員會審查。

另外，國民黨團6日在立法院會提案變更議程，將罷免連署需附上身分證影印本的公職人員選舉罷免法修正草案，排入討論事項第1案，引發朝野立委衝突。

今天的程序委員會中，經表決通過國民黨團所提的討論事項列表，再次將選罷法修正草案排入13日院會議程，列在討論事項的第23案。（編輯：林淑媛）1131210