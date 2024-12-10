藍提修戒嚴法 綠：沒補到漏洞只是設局帶風向

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（中央社記者林敬殷台北10日電）國民黨立委許宇甄提案修改戒嚴法，未來如果總統宣布戒嚴，需在24小時內提交立法院議決，避免產生空窗期。民進黨立法院黨團說，許宇甄提案沒有補到任何漏洞，只是用戒嚴法修法設陷阱、帶風向做政治操作。

韓國總統尹錫悅日前突襲宣布緊急戒嚴，韓國國會隨後表決解除戒嚴。國民黨立委許宇甄表示，台灣的戒嚴法許久未修，有極大漏洞。她提案修改戒嚴法、立法院職權行使法，未來如果總統宣布戒嚴，需在24小時內提交立院議決，避免產生空窗期。

民進黨立法院黨團書記長蔡易餘說，許宇甄的提案是設計一個陷阱，如果民進黨附和，國民黨就反過來指控民進黨想戒嚴，是為了戒嚴做準備。民進黨不會跳進這個陷阱，民進黨反對威權、反對戒嚴，最想戒嚴的是國民黨，國民黨才是最大的漏洞。

蔡易餘表示，許宇甄只是說了她自己想說的，把戒嚴法第1條的一般狀況及緊急狀況混雜在一起，且只看戒嚴法第1條，沒有去看第12條。

蔡易餘說，戒嚴法第12條規定，「戒嚴之情況終止或經立法院決議移請總統解嚴時，應即宣告解嚴，自解嚴之日起，一律回復原狀。」換句話說，戒嚴法第12條已經把第1條狀況，也就是把許宇甄宣稱的漏洞補齊了，也不用24小時，可以2個小時就開會決議終止，許宇甄根本沒有補到任何漏洞。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，中華民國憲法第39條也規定，「總統依法宣布戒嚴，但須經立法院之通過或追認。立法院認為必要時，得決議移請總統解嚴。」戒嚴法及憲法均有相關規定，國民黨把戒嚴當兒戲，把修法當設局，搞政治的分化，大可不必，民主不走回頭路，台灣不可能走回戒嚴的老路。

蔡易餘表示，許宇甄修法提案並沒有補到任何漏洞，卻製造戒嚴法有漏洞要補漏洞的風向，用意是什麼，如果民進黨附和，就說民進黨是不是想戒嚴。

蔡易餘說，國民黨之前用威權迫害台灣人權，民主時期用戒嚴帶風向做政治操作，國民黨才是真正台灣戒嚴侵害人權最大的罪魁禍首。（編輯：翟思嘉）1131210