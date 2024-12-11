綠：中國應正視台灣善意 立即停止惡意武力威嚇

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（中央社記者葉素萍台北11日電）共軍在浙江、福建以東一帶開設7處空域保留區，並透過共軍船艦侵擾台灣周邊海域。民進黨中國部今天說，要求中國正視台灣善意，立即停止對台惡意的武力威嚇。

民進黨中國部今天透過臉書發文表示，中國軍隊已在與台灣隔海相望的「浙江和福建以東一帶開設7處空域保留區」，並於派遣中國艦船在台海周邊及西太平洋上區域航行，企圖透過軍事行動壓迫台灣。中共無視中華民國台灣的主權與政府善意，長期對台文攻武嚇，中共自身就是兩岸關係不穩定的最大因素。

民進黨中國部表示，自2016年民進黨政府執政以來，不僅從來沒有挑釁，更是不斷釋出善意，包括政策宣示、人事任用、甚至是堅持維持兩岸既有溝通管道等。但中國當局不僅單方面中斷對台的各項管道，停止自由行及團客、禁止藝人參與金馬獎、禁運台灣農漁產品等；對於台灣方面釋出的善意，沒有任何善意回應。

民進黨中國部說，總統賴清德對兩岸政策的立場，不只一次公開表示，將依據中華民國憲政體制，並且「善意不變、承諾不變」。可是換來的是中國當局變本加厲的言語霸凌與文攻武嚇，種種行徑不僅毫無善意，更是充滿著滿滿的惡意，這些文攻武嚇、挑釁利誘，都不斷在破壞兩岸關係與傷害台灣人民感情。

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民進黨中國部指出，賴總統6日指出，「中國舉起拳頭，不如張開雙手，再多軍演、軍艦、飛機，給予周邊國家脅迫，都無法贏得任何國家的尊敬」，期盼中國回到國際正常軌道，停止任何帶來不安跟遺憾的單邊行為。

民進黨中國部說，要求中方立即停止對台惡意的武力威嚇。民進黨對兩岸關係的立場完全沒有改變，支持兩岸對等尊嚴、健康有序的對話交流，只要中國方面願意放棄對台不理性的壓迫，正視中華民國的存在，兩岸政府絕對可以友善交流，共同為兩岸人民福祉努力。（編輯：張均懋）1131211