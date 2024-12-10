AI智慧醫療提升友邦福祉 林佳龍：健康是基本人權

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（中央社記者楊堯茹台北10日電）今天是國際人權日，外交部長林佳龍在社群媒體表示，上週陪同賴總統出訪南太3友邦，見證榮邦計畫項目之一「智慧醫療與健康產業」的實踐，提升友邦人民健康福祉，深感「健康是基本人權，更是普世價值」，也是Taiwan Can Lead（台灣能領導）最好證明。

外交部長林佳龍上週陪同總統賴清德出訪南太3友邦，他今天於臉書發文表示，此行見證外交部「榮邦計畫」八大旗艦項目之一「智慧醫療與健康產業」的進展與實踐；台灣運用高科技技術在提升友邦醫療服務，例如透過人工智慧和大數據提高診斷效率，幫助醫療人員精準掌握病患的健康狀況。

林佳龍強調，「健康是基本人權，更是普世價值」，台灣官民合作推進外交工作，發揮台灣醫療科技實力，以AI智慧醫療產業協助友邦，提升友邦人民健康福祉，不僅落實Taiwan Can Help（台灣能幫忙）的精神，更是Taiwan Can Lead（台灣能領導） 最好的證明。

林佳龍表示，他與賴總統親自剪綵啟用的馬紹爾群島馬久羅醫院「人工智慧暨遠距醫療中心」便是榮邦計畫成果之一。此外，雙和醫院承接「台灣衛生中心」計畫，已協助培育12位在地醫師，並有4位住院醫師正在雙和醫院接受專科訓練。

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林佳龍提到，台灣自2006年起每年派遣行動醫療團赴吐瓦魯義診、提供吐國所需藥品，這次隨團出訪的衛福部次長林靜儀曾數次前往吐瓦魯服務，他也曾參觀由台灣協助當地醫院的遠距醫療設備和服務，即使在距離千里之外的太平洋上，台灣也能照顧友邦人民的醫療需求。

林佳龍另提及，台灣與帛琉的雙邊醫療計畫與醫衛合作是由新光醫院承辦，不僅派有醫護人員長駐帛琉，也派遣短期醫護人員赴帛看診、接收帛琉病患轉診來台就醫等服務，並開辦醫事人員的實體、線上教育訓練。

此外，林佳龍也表示，為了讓國際友好夥伴認識台灣AI智慧醫療產業，日前外交部特別邀請友邦代表、駐台外交人員以及美國州政府駐台代表，前往新北、桃園和台中的宏碁智醫、廣達電腦、長庚養生文化村、台中榮民總醫院和長佳智能等企業機構參訪，實地了解產業的發展脈絡與趨勢。（編輯：蘇龍麒）1131210