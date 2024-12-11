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遭監院糾正 海委會等3機關承諾攜手維護珊瑚健康

2024/12/11 19:29（12/11 19:41 更新）
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海洋委員會海洋保育署攜手民間單位執行小琉球海洋監測培訓與調查、珊瑚復原作業、底質及新生珊瑚數量調查，並辦理學校海洋公民科學課程、成果發表工作坊等，凝聚在地民眾參與保護珊瑚量能。（海洋保育署提供）中央社記者張已亷傳真 113年12月11日
海洋委員會海洋保育署攜手民間單位執行小琉球海洋監測培訓與調查、珊瑚復原作業、底質及新生珊瑚數量調查，並辦理學校海洋公民科學課程、成果發表工作坊等，凝聚在地民眾參與保護珊瑚量能。（海洋保育署提供）中央社記者張已亷傳真 113年12月11日
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（中央社記者張已亷、李卉婷高雄11日電）小琉球遊客爆量衝擊珊瑚生態，遭監察院糾正的海委會、鵬管處及屏縣府各列舉保育及調查監測等措施回應，承諾將攜手各界持續推動珊瑚礁保育及監測，維護珊瑚礁健康。

監委調查，小琉球沿海珊瑚礁生態系長期遭人為活動破壞，珊瑚覆蓋率平均僅1成，主管機關評估遊憩承載量時沒有考量對海洋生態的影響，且對熱門潮間帶遊客總量管制不力，監察院通過糾正海委會、觀光署、鵬管處及屏東縣政府。

海洋委員會今天表示，自民國111年成立小琉球海域遊憩與生態保育大平台，協調相關單位強化海域遊憩活動區劃、遊憩浮具管理及潮間帶保護等管理工作，並訂定「台灣海洋遊憩永續管理指引」提供各濱海遊憩主管機關參考，強化人數管控。

在生態調查方面，海洋保育署自110年至今持續輔導屏東縣政府執行生態調查監測及巡守等，提升「琉球水產動植物繁殖保育區」管理成效，另得依海洋保育法設審議會，通過後能公告實施海洋遊憩休閒活動限制、禁止或其他應遵行事項，改善生態困境。

海委會表示，將在海保法生效及相關子法完備後，扮演實質有力角色，持續攜手各界推動珊瑚保育及復育行動。

屏東縣政府今天表示，自今年7月針對杉福、漁埕尾及肚仔坪3處潮間帶收取觀光保育費，所得將專款專用於海洋保育教育、海岸清潔、漁業巡護、生態調查及復育等用途，目前進入3處潮間帶人數銳減，降低人為影響，顯示此項管理措施對生態具有正面良效；111年起至今，在杉福漁港、白沙交通碼頭、龍蝦洞等地共移植772株珊瑚，因氣候變遷及藻類繁盛生長等因素影響，部分移植珊瑚白化或死亡，將持續推動珊瑚礁復育及保育，維護珊瑚礁健康。

屏東縣政府提及，自108年起針對小琉球潮間帶管理投入生態監測調查，並滾動調整措施。

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鵬管處表示，今年辦理琉球風景特定區遊憩承載量調查評估計畫，新增生態承載量專案研究策略分析，以國內外案例及文獻研究為基礎，分析小琉球陸域與海域生態承載影響因子，並提出後續建議；目前已建立登島人數統計制度，並規劃步道串聯景點，將遊客分流至陸域遊憩區，減少海域壓力。

在海域遊憩友善措施部分。鵬管處提及，透過「海上蛋糕」繫錨點保護珊瑚、推廣使用環保防曬乳等，降低珊瑚生態風險；另外目前正推進小琉球「綠色旅遊目的地國際認證」，打造永續觀光品牌，吸引關注生態保育的國際旅客。（編輯：郭諭儒）1131211

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