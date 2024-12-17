加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立法院同意 周弘憲許舒翔為考試院正副院長
首頁 / 政治

涉收賄性招待 監院彈劾營建署組長與課長

2024/12/17 12:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北17日電）時任營建署道路工程組長張之明被控收受廠商賄賂、性招待等不正利益達新台幣7567萬餘元，課長詹加欣也接受廠商性招待等，2人都遭台北地檢署起訴。監察院考量違失情節重大，通過彈劾2人，移請懲戒法院審理。

原營建署道路工程組組長張之明涉嫌利用審核前瞻計畫補助機會，收受業者賄款及不正利益共7567萬餘元，課長詹加欣也另接受廠商招待，2人遭台北地檢署依貪污、洗錢等罪起訴，檢察官並對張之明求刑25年。

監察院今天發布新聞稿表示，張之明身為國家高階文官，竟不思廉潔自持，見為各地方政府撰寫補助申請計畫的廠商利益龐大，利用職務能得知計畫評選、審核重點及最新趨勢等資訊優勢及核決權限，收受廠商賄賂、有女陪侍的飲宴及性服務等招待，金額達7567萬235元。

監察院說，張之明又有洩密、發生婚外情等違失，貪聲逐色，嚴重損害政府補助及採購事務公平性，也損害公務員名譽及政府信譽。

監察院表示，詹加欣熟稔工程預算及補助流程，竟接受江姓廠商飲宴招待36次，換算不正利益共8萬4182元，又接受莊姓廠商飲宴、有女陪侍的飲宴及性服務等招待，對特定廠商進行個別指導，損害公務員名譽及政府信譽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

監察院說，考量張之明與詹加欣都遭台北地檢署檢察官起訴，但2人所為除涉犯刑罰法律外，也違反公務員服務法及公務員廉政倫理規範規定。

監察院說，前瞻計畫是國家重大政策，攸關民生基礎建設，張之明與詹加欣身居公務員要職，且都涉及前瞻計畫審議案件，卻對特定廠商個別指導，與廠商飲宴期間討論公務，獲取賄賂或不正利益，且違失行為長達多年，犯行明確，情節重大，有懲戒必要。（編輯：翟思嘉）1131217

#台北地檢署
#監察院
#張之明
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：