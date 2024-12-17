涉收賄性招待 監院彈劾營建署組長與課長

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（中央社記者高華謙台北17日電）時任營建署道路工程組長張之明被控收受廠商賄賂、性招待等不正利益達新台幣7567萬餘元，課長詹加欣也接受廠商性招待等，2人都遭台北地檢署起訴。監察院考量違失情節重大，通過彈劾2人，移請懲戒法院審理。

原營建署道路工程組組長張之明涉嫌利用審核前瞻計畫補助機會，收受業者賄款及不正利益共7567萬餘元，課長詹加欣也另接受廠商招待，2人遭台北地檢署依貪污、洗錢等罪起訴，檢察官並對張之明求刑25年。

監察院今天發布新聞稿表示，張之明身為國家高階文官，竟不思廉潔自持，見為各地方政府撰寫補助申請計畫的廠商利益龐大，利用職務能得知計畫評選、審核重點及最新趨勢等資訊優勢及核決權限，收受廠商賄賂、有女陪侍的飲宴及性服務等招待，金額達7567萬235元。

監察院說，張之明又有洩密、發生婚外情等違失，貪聲逐色，嚴重損害政府補助及採購事務公平性，也損害公務員名譽及政府信譽。

監察院表示，詹加欣熟稔工程預算及補助流程，竟接受江姓廠商飲宴招待36次，換算不正利益共8萬4182元，又接受莊姓廠商飲宴、有女陪侍的飲宴及性服務等招待，對特定廠商進行個別指導，損害公務員名譽及政府信譽。

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監察院說，考量張之明與詹加欣都遭台北地檢署檢察官起訴，但2人所為除涉犯刑罰法律外，也違反公務員服務法及公務員廉政倫理規範規定。

監察院說，前瞻計畫是國家重大政策，攸關民生基礎建設，張之明與詹加欣身居公務員要職，且都涉及前瞻計畫審議案件，卻對特定廠商個別指導，與廠商飲宴期間討論公務，獲取賄賂或不正利益，且違失行為長達多年，犯行明確，情節重大，有懲戒必要。（編輯：翟思嘉）1131217