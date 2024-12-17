藍控協助涉性騷台大醫師 李茂盛：不實影射

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（中央社記者溫貴香台北17日電）台大醫院爆發婦產科名醫C醫師涉性騷擾案，國民黨立委王鴻薇今天表示，涉性騷案的C教授疑似尋求總統府資政、婦產科權威李茂盛協助。茂盛醫院院長李茂盛透過律師發表聲明指出，遭指涉施壓情節非事實；若再有不實影射或妨害名譽等言論將循法律途徑。

律師李宗炎下午代茂盛醫院及李茂盛發表聲明指出，茂盛醫院聘用醫師乃借重其醫學專業，對於醫師的私領域毫不知情亦無法干涉。關於坊間指射涉及性騷之C姓醫師，目前院方已先予停診，同時主動安排患者改掛其他醫師，保障病患權益。院方將靜待有關機關調查結果，若調查結果屬實，院方將對C姓醫師做相關處置。

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茂盛醫院、李茂盛聲明指出，從未致電或連絡台大校長陳文章或C姓醫師前任職場域，關說任何涉及性平案件之案情，也無施壓、干預相關案件之調查或相關處置。坊間傳聞指涉有關茂盛醫院或李茂盛施壓云云等情節，並非事實，也請社會大眾勿人云亦云以訛傳訛，助長不實傳聞之歪風。

李宗炎指出，請各界謹慎閱聽鑒察，勿再有不實影射或妨害名譽等言論，否則將循法律途徑保護當事人合法權益。（編輯：蘇龍麒、張良知）1131217