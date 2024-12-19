法獲獎記者：台灣備戰仍不足 人民齊心對抗為關鍵

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（中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電）法國記者普呂耶特以「台灣能否抵抗中國入侵」報導榮獲外交媒體獎。他向中央社表示，台灣民主可貴，但訪談中感受到人民與國防仍未完全準備好，而對抗威權強國，整個社會的齊心動員至關重要。

法國快訊週刊（L’Express）副總編輯普呂耶特（Cyrille Pluyette）日前以「若習近平決定攻擊... 台灣能否抵抗中國入侵」為題的獨家報導榮獲今年外交媒體獎（Le Prix de la presse diplomatique）殊榮。

普呂耶特深入國軍，以「越來越令人憂心的軍事騷擾」、「風險極高的登陸」、「台灣，準備好了嗎？」3章節分析中國對台軍事恫嚇，以及台灣備戰狀態。如今獲獎，顯見法國各界對台灣議題的關注。

普呂耶特18日接受中央社專訪時表示，他此次停留台灣10多天，感受到台灣社會的自由與生命力。他指出，台灣社會充滿融合，同時有現代高科技，也有各種宗教和傳統；有大都會也有鄉村與自然，人民來自不同族群與文化背景。

獲獎報導於今年6月刊出，普呂耶特訪台期間正值總統賴清德就職演說後。由於工作關係，他特別深刻感受到來自中國的壓力，不僅來自中國政府的政治論述，更因中國加大軍事擾台力度，企圖以軍演包圍台灣。

此外，不同經濟脅迫手段，以及各種想讓台灣人覺得「對抗無用」的訊息操作，也都是中國施壓方式。

一位專家向普呂耶特分析，中國每次軍演都會跨越一些界線，以「切香腸」戰略（Salami tactics）每次改變一點現狀，令人憂心。

普呂耶特走進新竹空軍基地，為法國讀者帶來第一手資訊。「事實就在眼前，我目睹空軍人員頻繁出勤監控、防堵擾台共軍，這對台灣空軍與軍備後勤而言都是挑戰」。

講到台灣重要性，除了地緣政治以及半導體等科技帶來的國際經濟地位外，普呂耶特說：「台灣民主相當成功，在極短時間內走出極權陰影，令人敬佩。捍衛全球與亞洲民主至關重要，法國應展現出捍衛台灣民主的立場。」

關於台灣的備戰準備，他表示，在與數十位專家、學者與民眾交流後，感受到大部分人民並未完全意識到狀況的危險程度，「不少人都認為中國只是做做樣子，覺得中國經濟嚴峻，現在不會對台動手。我訪問到一位剛服完兵役的少年，他說身邊朋友沒人擔心」。

許多專家都指出，台灣還沒有準備好，包括國防安全研究院研究員許智翔，以及前參謀總長李喜明等人，都認為備戰仍不足。

當被問及為何特別關注台海議題時，普呂耶特向中央社表示，台海非常重要，是全球兩大強權緊張關係的中心，同時議題極度敏感，充滿戰爭風險。「若開戰，這不會只涉及台灣，而是會將整個區域捲入其中，後果不堪設想」。

報導中他特別將台海危機與俄烏戰爭進行連結和比對，兩者皆是小國面對極權大國，「許多台灣人關注烏克蘭人，學習他們如何用無人機等非對稱的方式抵抗。但對於傳統武器與非對稱武器的運用比例，台灣似乎也還在辯論」。

他認為不僅台灣正向烏克蘭學習，中國也在觀察俄烏戰爭以從中汲取經驗，「台灣和中國都透過俄烏戰爭調整戰略，因此兩者的相關性很值得研究」。

「還有，因為我很想再回去台灣」，三度訪台且深愛台灣夜市的普呂耶特笑著說。

記者詢問，普呂耶特在得獎作品的最後寫道，「整個社會都應進入作戰序列」，此為何意？

他回覆道，此言是以烏克蘭為鑑，「讓軍備、經濟等要素能持續抵抗的，就是整個社會的動員。烏克蘭人民不顧風險，繼續讓經濟運轉、支援前線軍人、打造抗戰精神，告訴國際『我們不會放棄，會對抗到底』，這具有決定性」。

換言之最重要的，是許多人都提到的「人民的心態」。他告訴記者，大多數台灣受訪者都覺得人民尚未準備好，「然而讓烏克蘭堅持下去的，正是人民的整體動員」。

普呂耶特告訴記者，若不幸台海真的爆發戰爭，人民的態度將是關鍵，「為此，必須做好準備」。

他認為，烏克蘭在戰爭中能獲得大量協助，也與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）堅定起身對抗的態度有關，「若全國上下齊心共同反抗，就更能引來他國馳援」。（編輯：田瑞華）1131219