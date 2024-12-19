立院初審外役監條例 適度放寬遴選積極資格

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過外役監條例第4條條文修正草案，將現行監獄受刑人的外役監遴選積極資格適度放寬，包括把其中一款改為「受有期徒刑之執行逾3個月」等，以利受刑人於服刑期間，即得以逐步適應社會生活。

立法院司法及法制委員會今天併案審查國民黨立委徐巧芯、陳玉珍分別所提外役監條例第4條條文修正草案，以及民進黨立委王世堅所提外役監條例第4條及第21條條文修正草案。

委員會討論過程中，法務部提出建議，希望維持現行條文，不予修正。不過經在場立委討論後，第4條條文按陳玉珍提案版本通過，至於第21條則不予修正，維持現行條文。全案不須交由黨團協商。

陳玉珍提案說明提及，外役監設立的目的是在使受刑人得逐步適應社會生活，但外役監條例第4條於民國112年7月31日修正施行後，因第4條第1項第1款所定的積極遴選條件過於嚴格，以致合乎此積極要件得以遴選至外役監的受刑人大量減少，使得各外役監收容的受刑人遽減。

陳玉珍提案說明指出，這不但造成外役監舍房閒置，一般監所卻出現人滿為患，起居環境幾乎已達難以符合人道要求的不正常現象，且因此耗費監所整體資源，甚至有礙外役監設置是為使一般受刑人得逐步適應社會生活，早日社會化的立法目的，因此她提案修法，將現行監獄受刑人的外役監遴選積極資格適度放寬。

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現行外役監條例第4條第1項規定，外役監受刑人，應由法務部矯正署就各監獄受刑人中，合於3款規定者遴選之。其中第1、第2款為「受徒刑之執行，有期徒刑逾1/3、累犯逾1/2」、「有悛悔實據且1年內符合陳報假釋法定刑期」，第3款則是在監行狀善良、適於外役作業且無危害公共秩序、社會安全之虞。

初審通過條文，將外役監條例第4條第1項的第1款、第2款改為「受有期徒刑之執行逾3個月」、「有悛悔實據且3年內符合陳報假釋法定刑期」。（編輯：張若瑤）1131219