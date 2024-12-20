立院攻防記者涉入引爭議 三立新聞聲明：依規定懲處

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（中央社記者洪素津台北20日電）立法院會今天處理攸關提高罷免門檻的「選罷法修正草案」等爭議法案，徐巧芯助理謝克洋想偷渡工具進入立院遭員警盤查，未料三立新聞魏姓記者出面阻攔，對此三立新聞發出聲明表示將懲處。

立法院國民黨團今天在院會強推「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法」等修正草案，引發民眾不滿上街抗議，公民團體也於立院外發起「冬季青鳥在台北」活動，場外也發生插曲，徐巧芯助理謝克洋稍早欲偷渡工具進立法院而遭警察攔阻盤查。

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赴現場採訪的三立新聞魏姓女記者、也是謝克洋的女友，卻幫忙攔阻警察，讓謝克洋可以逃離現場，魏姓記者此舉引起爭議和抨擊，對此三立新聞部也發出聲明，表示立即請記者先行返回公司說明當下情況，並依規懲處。

三立新聞部表示，魏姓記者涉入新聞事件紛爭有違新聞採訪專業，三立新聞對此表示歉意。聲明中並強調，基於新聞從業人員必須謹守中立的原則，採訪同仁在第一線採訪，務必恪遵採訪專業。（編輯：龍柏安）1131220