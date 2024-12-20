立法院議場內外對峙一整夜 綠委固守主席台、藍委多方試圖攻入

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（中央社記者賴于榛、林克倫、陳俊華台北20日電）立法院會今天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，民進黨立委昨天破壞議場窗戶後闖入，欲阻止議程。今天上午7時許議場大門開啟後，國民黨立委指控議場內的門鎖遭灌膠，還有機車大鎖封住，批評民進黨搞戒嚴。

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨多名立委占據議場與主席台，嚴防國民黨立委進入。國民黨立委陳玉珍（前右）在媒體採訪席隔空叫陣。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨團19日晚間破壞窗戶進入議場，20日一早黨籍立委占據主席台，高喊口號表達立場。中央社記者王騰毅攝 113年12月20日

民進黨多名立委昨天晚間破壞議場窗戶進入議場集結，並占據主席台，今天上午6時許，國民黨立委羅智強、民眾黨立委陳昭姿等人在議場門口與民進黨立委蔡易餘起口角，互嗆民主社會應排隊、互控對方破壞民主。

原本在議場大門前搭帳篷的國民黨立委上午7時前陸續將帳篷撤走，準備進入議場，但疑似門被反鎖，一度被困在門外，約7時6分才成功進入。

立委們簽到時，國民黨立委與在場助理發生口角，批評民進黨立委助理為何可以隨著立委還有記者進入議場，要求離開。隨後國民黨立委指控議場內的門鎖遭灌膠，還有機車大鎖封住，批評民進黨戒嚴。

此外，議場二樓記者旁聽席大門也遭上鎖，國民黨立委徐巧芯準備破窗器等工具，意圖破壞進入；無黨籍立委高金素梅則在議場二樓側門，試圖用鑰匙開門，也因鎖頭遭灌膠，兩人皆無功而返。

上午7時35分，議場二樓記者旁聽席大門被突破，國民黨立委與媒體記者進入議場後，發現民進黨立委已經占據主席台，議場後方4個通道全部堆置座椅封住。國民黨立委陳玉珍進到記者旁聽席後表示，她來勘查地形、瞭解情況，希望議事正常和平進行。（編輯：謝佳珍）1131220

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨立委王定宇（圖）守議場側門，嚴防國民黨立委進入。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨多名立委19日晚間破壞議場玻璃進入議場集結。20日一早議場開門後，內部大門被民進黨立委嚴密封鎖，藍委與記者皆不得進入，媒體試圖拍攝。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨多名立委19日晚間破壞議場玻璃進入議場集結。20日一早議場開門後，民進黨立委以椅子堆疊在側門口。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨多名立委19日晚間破壞議場玻璃進入議場集結。20日一早議場開門後，內部大門被民進黨立委嚴密封鎖，藍委與記者都無法進入。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日

民進黨多名立委19日晚間破壞議場玻璃進入議場集結。議事人員20日試圖搬椅子排除障礙。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨團19日晚間破壞窗戶進入議場，黨團立委20日一早占據主席台，並將出入口以椅子阻擋。中央社記者王騰毅攝 113年12月20日