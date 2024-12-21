財劃法修法三讀 屏東建議政院提覆議、苗栗擬償債

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（中央社台北21日綜合報導）屏東縣長周春米今天表示，財政收支劃分法修法過程沒民主程序討論，也不一定讓財政紀律更好，建議行政院提覆議；苗栗縣長鍾東錦說，增加的經費會盡快優先償還債務。

曾任立法委員的周春米上午接受媒體聯訪表示，修法過程有許多不符現代民主程序議事運作，令人傷心難過。通過版本看得出都會與非直轄市差別，除分配公平問題，也擔心中央政府是否有足夠財源支應重大公共交通建設，屏東部分包括高鐵、高屏二快可能就無法如期如質完成。

她說，孩童教育基金、長期照顧與全民健康保險等中央挹注部分後續也令人擔心，她建議行政院提覆議，走民主程序、展現最大民主聲音，也希望立法院懸崖勒馬，好好討論什麼是地方真切需求。

新竹市代理市長邱臣遠表示，修法後增加的財源可望逐步解決新竹科學園區周邊校舍不足及嚴重交通壅塞等問題。

鍾東錦說，雖尚未精算苗栗可增加多少財源，但「有總比沒有好」，增加的經費會盡快優先償債，同時推動地方建設。地方財源還給地方後，就可加快縣政推動腳步，大幅減少以往中央和地方間往返審查時間，也更落實地方自治。

嘉義縣長翁章梁表示，「錢增加了，人沒有增加，也很麻煩」，希望也應重新檢討編制員額，否則未來運作會產生很大問題，且大筆預算發到地方後，中央原本負擔經費未來與地方如何分擔，是否有新計算方式、是否造成過去由中央負擔部分改由地方負擔，都須進一步討論；修法應透明、公開，讓所有人討論後才做決定。

台東縣長饒慶鈴說，台東自有財源拮据，修法對台東很重要，包括老舊校舍改建及其他機關整修需100億元，這些財源不足；此外，颱風、豪雨後復建工作須仰賴中央補助，修法對台東救急方面非常及時，有自有財源運用是很大幫助。

離島部分，連江縣長王忠銘告訴中央社記者，在行政院未公布配套措施下，對全縣財政影響目前仍難評估。修法後統籌款分配額雖可望大幅提高，但如果專案計畫補助款降低或遭砍，對縣內重大工程及全縣財政收入都未必有利。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖各資源比不上台灣本島縣市，財劃法相關配套都應更優惠澎湖。（編輯：李明宗）1131221