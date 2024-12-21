財劃法三讀 陳其邁：惡化南北差距城鄉不均

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）立法院昨三讀修正財政收支劃分法，高雄市長陳其邁今天表示，支持財劃法修正，但不能接受草率修法，「這是將預算資源的逆分配，會惡化台灣的南北差距、城鄉不均。」

陳其邁透過新聞稿指出，財政收支劃分法攸關全國22縣市數千億預算分配。但修法過程草率、荒唐，更未經充分討論，也沒有讓地方政府表達意見，甚至臨到表決前，還提出多個不同修正版本，根本沒時間討論與試算金額，就強渡法案，蠻橫通過。

陳其邁說，這次修正的財劃法對高雄極度不公，刻意將有利於高雄的指標調降，讓高雄增加幅度在六都排名尾端。陳其邁嚴正表示，支持財劃法修正，也多次要求應納入各地方政府意見，但昨日這種草率修法，他無法接受，這是將預算資源的逆分配，會惡化台灣的南北差距、城鄉不均。

高雄市財政局長陳勇勝則表示，三讀修正財劃法，對高雄有5大不公。第1點是「資源仍集中雙北、重北輕南」，修法以人口指標分配權數最高，營利事業銷售額次之，導致高雄、台南獲配金額遠低雙北，增加幅度六都最低，相對雙北增加幅度最高，資源分配重北輕南，使南北差距擴大。

第2為調降「土地面積指標」對幅員較大縣市極不公平。陳勇勝說，由現行20%調降為10%，高雄市「土地面積」全國最大，是北市11倍大，相關基礎公共服務，如公園、道路、學校、長照、日照及社會安全網等維護經費龐大，及基於人口結構因素，法定社福支出六都最高，降低分配權數，使高雄市獲配財源相對減少，影響高雄基礎公共服務量能，對市民極不公平。

第3是大幅調高「人口指標」擴大城鄉差距，由現行20%調高為45%，忽視人口主要集中在城市都會區，鄉村地區人口比較少之現狀，將使資源集中在都會區，鄉村地區資源依然匱乏，擴大城鄉差距。

第4點是未考量「產業結構」及「外部成本」負擔、影響城市轉型。陳勇勝說，倉促修法，沒有將「淨零負擔」納入分配指標，不利高雄未來城市轉型。

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陳勇勝解釋，高雄長久以來作為國家重工業製造基地，以及發電量占台電全國總購發電量20%，但是所伴隨全國20%碳排量環境成本，卻無法經由統籌分配款合理的分配，作為改善環境及安全等經費，對高雄民眾極不公平。

最後，「排擠」中央政府對地方政府補助經費。中央財政分配主要有「統籌分配款」、「一般性補助」及「計畫型補助」，國家稅收總額不變，若將統籌款增加補助到地方，將排擠到中央對地方政府的一般補助、計畫補助預算，嚴重影響中央協助財政狀況比較不佳的縣市的建設量能，與平衡區域發展的功能。（編輯：孫承武）1131221