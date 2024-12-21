會四川省委書記 馬英九：相信兩岸能傳承中華文化

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）前總統馬英九率團訪問中國大陸，今天與四川省委書記王曉暉會面。馬英九說，台灣與大陸都是中華文化的一部分，不論在語言、傳統文化上都沒有太多隔閡，相信兩岸都能共同珍惜、保存及傳承中華文化。

馬英九率領「大九學堂」青年學子訪問中國大陸，今天與王曉暉、四川省長施小琳等人會面。馬英九以四川話致詞表示，這兩年，他帶著「大九學堂」青年學子訪問大陸，也邀請大陸師生團回訪台灣，目的就是希望緩解兩岸緊張關係，畢竟兩岸的未來在年輕人手上。

馬英九說，幾年前他曾在台灣的大學開課，當時課堂上學生有一半來自大陸，他常常在下課後看到台灣學生與陸學討論上課議題，也曾在校園中遇到兩岸學生一起在大樹下彈吉他、唱歌，兩岸年輕人之間若能了解彼此的想法，多一分的情誼，怎麼會想打仗。

馬英九指出，馬英九基金會日前第2度邀請大陸高校師生團訪問台灣，由北京清華大學校務委員會主任邱勇帶隊，團員中有奧運桌球金牌選手馬龍、射擊選手楊倩，跟北京清華學生彭弋航。所到之處都受到熱情歡迎，顯示出台灣民眾渴望兩岸交流，這才是真正的台灣主流民意。

馬英九表示，23日將在成都參加「兩岸共同弘揚中華文化」座談會，台灣與大陸都是中華文化的一部分，不論在語言、傳統文化上都沒有太多隔閡，相信兩岸都能共同珍惜、保存及傳承中華文化。

此外，馬英九指出，2008年5月12日，四川汶川發生大地震，台灣民眾自動伸出援手，總捐款金額達新台幣70.5億元，這是台灣人最善良、最真誠的一面，只要有需要，台灣人都願意伸出援手。

馬英九提到，中國大陸2008年贈送台灣兩隻來自四川臥龍的大貓熊「團團」和「圓圓」，不僅在台灣造成大貓熊旋風，也拉近兩岸民眾的距離。（編輯：林克倫、林興盟）1131221