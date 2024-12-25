行憲紀念日 江啟臣：堅守中華民國民主自由核心價值

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（中央社記者范正祥台北25日電）立法院副院長江啟臣在行憲紀念日發文表示，民主路上，攜手前行；守護台灣，恪遵中華民國憲法。他指出，在台灣不論有多少意見分歧，站到國際舞台上，「我們始終堅守中華民國民主自由的核心價值，向世界宣示我們的信念與力量」。

江啟臣指出，今天是中華民國行憲紀念日，行憲77年，民主路上，攜手前行。

江啟臣提到，「中華民國憲法」確立了中華民國是民主憲政國家，為自由民主的發展點亮了一盞明燈，開啟了民主發展的重要篇章。

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江啟臣說明，行憲以來，走過威權到邁向民主自由，展現了中華民國的韌性與進步。每一次的投票、政策辯論，都是主權在民、人民做主的具體實踐。在台灣不論有多少意見分歧，站到國際舞台上，「我們始終堅守中華民國民主自由的核心價值，向世界宣示我們的信念與力量」。

江啟臣強調，未來，大家會繼續攜手守護民主憲政，捍衛中華民國的民主自由。（編輯：張若瑤）1131225