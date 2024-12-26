柯文哲起訴 綠台北市議員指黃珊珊恐知情收賄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北26日電）北檢今天起訴柯文哲，民進黨台北市議員顏若芳表示，依新聞稿附件提到柯文哲收受1500萬元後曾傳訊息給黃珊珊，是否代表黃珊珊知道柯文哲收賄，質疑黃珊珊近日都在說謊。

顏若芳透過群組指出，從台北地方檢察署的新聞稿附件提到前台北市長柯文哲於2022年收受威京集團主席沈慶京新台幣1500萬元後，曾傳訊息給前副市長黃珊珊提到「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，代表黃珊珊恐知柯文哲收賄，質疑黃珊珊這幾個月都是在說謊嗎？

顏若芳說，假設黃珊珊欺騙民眾或騙小草，但總不可能騙過民眾黨內部，難道民眾黨對柯文哲收賄、侵占政治獻金等，一樣是「明知而不敢言」，如果民眾黨持續抓著相信柯文哲的大旗，恐怕會被更多小草看破手腳。

她表示，對於柯文哲護航京華城的20%容積率，民眾黨持續以北市都委會決議當藉口，意圖為柯文哲撇責，但北檢已明確提到柯文哲與北市前副市長彭振聲已知京華城容積違法，縱使都委會審議通過屬違背法令的決議依然無效，既然如此，台北市長蔣萬安應挺直腰桿要求京華城停工。

顏若芳指出，從檢方提出事證，民眾黨理性及務實的精神根本是蕩然無存，只循著「柯皇帝」意志，民眾黨與其繼續狡辯，不如讓柯文哲退下神壇，並懲處涉案人等及對外認錯和道歉還比較實際。

民進黨台北市議員簡舒培在議會接受聯訪時說，北檢起訴柯文哲，因黃珊珊是律師，所以在此案對相關法律界限拿捏得很準，不過，京華城案在2021年也就是柯文哲擔任第一屆市長時，卻無法實現相關工程。

她指出，但黃珊珊接任台北市副市長後，沈慶京如入無人之境，可能與黃珊珊有關，京華城案進到法院審理後，可能有更多證據浮現，預測黃珊珊隨時會轉為被告。

民進黨台北市議員許淑華說，京華城案起訴目前僅是開始，還沒到完結篇，因柯文哲還可能涉及其他案如魚果市場、北士科，而北檢也還未說明京華城案的海外金流等細節。

台北地方檢察署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，總計求處28年6月徒刑。北檢指出，柯文哲圖予財團百億不法利益，收受千萬賄賂，且侵占數千萬政治獻金。（編輯：李淑華）1131226