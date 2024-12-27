台灣捐贈土耳其縫紉設備 攜手升級婦女職訓計畫

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（中央社記者賴素芬特拉維夫27日專電）台灣駐土耳其代表處捐贈縫紉設備，與烏姆拉尼耶市政府合作升級婦女賦權與職訓計畫，協助婦女提升就業技能以及改善家計，展現台土深厚友誼，並呼應聯合國永續發展目標。

駐土耳其代表處持續關懷社區弱勢群體，日前與大伊斯坦堡地區的烏姆拉尼耶（Ümraniye）市政府合作，援贈升級婦女賦權職訓計畫的服裝縫紉班各式縫紉機，協助烏姆拉尼耶市府輔導失業或待業婦女提升就業技能，藉由結合興趣與技能，創造婦女就業及增進家計等目的。

駐土耳其代表黃志揚與烏姆拉尼耶市長亞得倫（İsmet Yıldırım）23日在土耳其國會議員艾爾姜（Tuğba IŞIK ERCAN）見證下簽署援贈協議（protocol）。

亞得倫表示，市府對於市民需求開設各種職訓課程，其中婦女裁縫課程，深受歡迎，需求者眾多，惟教學設備的各式專業縫紉機缺乏，因此結合當地選區熱心婦女事務的國會議員艾爾姜協調求助，促成本案。

黃志揚指出，駐處多年來與土國中央、地方政府及NGO等合作各項人道援助，及婦女賦權等相關計畫。2023年更運用台灣愛心捐款援助災後重建計畫，獲土國肯定。艾爾姜也因此與駐處洽談合作案，期盼提升該地區弱勢婦女的就業能力，此計畫不僅對於推動婦女賦權及性別平等甚具意義，符合聯合國永續發展目標，對於土耳其強調地區發展與女性培力的政策亦有相輔相成的效果。

捐贈協議簽署後，黃志揚在艾爾姜及副市長楊樂（Ayşe Yanık）陪同下參觀市政建設，包括圖書館、藝文展廳及婦女職訓課程所在的文化中心等，當學員知道台灣將協助提供新穎專業的新設備時，均表示欣喜。

烏姆拉尼耶市人口約75萬人，面積約58平方公里，當地勞工聚集，婦女人口比例高，也是伊斯坦堡相對經濟較為弱勢地區。（編輯：張芷瑄）1131227