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財劃法修正通過 陳其邁盼朝野協商補救方法

2024/12/28 13:16
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（中央社記者洪學廣高雄28日電）立法院日前三讀通過修正財劃法引發爭議，高雄市長陳其邁今天表示，中央財源有限，修法後地方一般補助跟計畫型補助會受影響，盼朝野能協商補救方法，否則恐影響地方建設。

針對財政收支劃分法修正案，陳其邁上午出席苓洲國民小學120週年校慶活動，會前接受媒體聯訪指出，中央財源就是那麼多，地方補助包括財政收支劃分法裡面的統籌款，再加上一般補助款跟計畫補助款，加起來就是固定數目。所以統籌款多給地方，在中央財政有限情況下，當然一般補助跟計劃型補助一定會受到影響。

陳其邁表示，錢雖給地方，但是同樣的按地方制度法，或財政紀律相關規定，事權也一定會下放給地方，所以在未來一般補助跟計劃型補助會受到影響。

他說明，這樣修法結果會加劇南北差距，惡化城鄉差距，希望立法院能跟行政院協商補救方法，不然的話會造成地方在很多重大建設推動會受到影響，這個也是憂慮的地方。

陳其邁出席苓洲120週年紀念公共藝術揭幕，並參加「相約2036」時光明信片，寫下對苓洲國小的祝福與期許，與全校師生及眾多校友共同見證母校走過二個甲子的重要里程碑。

陳其邁表示，苓洲國小歷史悠久，培育許多人才，且位處亞洲新灣區，是高雄著名歷史傳統學校，近年雖少子化問題日益嚴重，但未來隨亞灣區發展，學校規模預期可再提升，承諾未來與家長會及當地居民共同呵護學校，期盼苓洲國小再發展下個繁華的120年。

陳其邁笑稱自己是大家的學長，幼年時曾就讀該校1、2年級，也是校友之一，今日特別回到母校祝福苓洲生日快樂，未來繼續繁榮昌盛，並祝所有小朋友身體健康、學業進步。位於苓雅區的苓洲國小創立於1904年，今年邁向第120年。（編輯：孫承武）1131228

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