公教個人專戶退撫儲金達22.6億 114年起開辦自主投資

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（中央社記者高華謙台北30日電）公務人員退休撫卹基金管理局今天表示，公教人員個人專戶制退撫儲金明年1月1日起開辦自主投資，提供4種投資組合；截至今年11月30日，儲金運用規模累計達新台幣22.6億元，共2.4萬人參加。

民國112年7月1日起，初任公教人員個人專戶制退撫制度採行「確定提撥制」，並設立公教人員個人退休金專戶；公教人員退撫儲金的收支、管理及運用等業務，由銓敘部與教育部分別委任與委託公務人員退休撫卹基金管理局辦理。

公務人員退休撫卹基金管理局今天發布新聞稿表示，歷經1年半的統一運用籌備期，結合內外部專業經驗，設計保守型、穩健型、積極型及人生週期型等4種不同風險收益投資組合，已建置公教人員專屬自主投資平台，以利公教人員進行自主投資選擇，公教人員退休金制度將邁入新里程碑。

基金管理局統計公教人員自主投資選擇結果，截至今年12月，有4%選擇保守型、12%選擇穩健型、24%選擇積極型、60%採人生週期型投資組合。

基金管理局表示，114年1月1日起，將依公教人員自主投資選擇結果配置，透過不同風險屬性多元化投資組合，搭配長期投資複利效果，提高個人專戶累積退休金。（編輯：林克倫）1131230