內政部稱財劃法通過須刪減預算 藍營批造謠

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（中央社記者王承中台北31日電）內政部在臉書發文指出，財劃法通過，明年將至少刪減約283.5億元支出，占總額28%，部分民生政策將縮減規模。國民黨團今天表示，行政院已表示明年度預算不會重編，不知為何內政部又在造謠，「還是待立院進行預算二輪協商時，主動幫內政部撙節預算，成全其心願」。

立法院22日三讀修正通過財政收支劃分法，中央須新增釋出3753億元給地方。內政部昨天在臉書粉絲團發文指出，經過試算，明年將至少必須刪減約283.5億元支出（占總額28%），才能勉強打平收支。

內政部表示，包括社宅興建與住宅補貼、打詐與新世代反毒行動、人行道安全改善、市區道路交通建設、污水下水道建設、再生水推動、城鎮風貌營造與殯葬設施升級等民生政策，必須忍痛縮減規模，才能回應修法後果。

國民黨立法院黨團副書記長羅智強、國民黨立委洪孟楷、牛煦庭、許宇甄、羅廷瑋等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「內政部會造謠」記者會。

羅智強指出，內政部又在造謠，內政部昨天在臉書發文稱因為財劃法，部分民生政策經費要刪掉28%，然而對照行政院信誓旦旦表示明年度預算不會重編，不知道內政部為何要公然打臉行政院。

牛煦庭表示，昨天在立法院財政委員會，列席備詢的行政院副秘書長李國興、財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿均否認114年度預算要重編，且相關官員也說明，預算要如何撙節必須經主計總處才會有最終方案，且不會是各部會統刪28%。

牛煦庭說，換言之，等於是讓過去自發圖卡、新聞的部會，自己證明自己造謠，行政院官員昨天上午才在財政委員會闢謠，結果內政部下午又搶搭這列一定會翻車的造謠列車，內政部長劉世芳是否不打算服從行政院的政策指示。

牛煦庭說，日前內政部預算在立法院內政委員會審查時，內政部也是拜託朝野立委大力支持，朝野立委在審查時對於重要施政預算也都給予支持，「請問內政部現在是要怎麼樣，所以要在預算第二輪審查時刪除28%，成全內政部的心願嗎。」

洪孟楷表示，大多數行政部門明年度預算都已經立法院各委員會審查完備，包含內政部，結果內政部在朝野第二輪協商前發這樣的造謠文，到底所謂而來，要求劉世芳公開說明清楚，這樣造謠的言論是否要法辦。（編輯：翟思嘉）1131231