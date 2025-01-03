加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
屏東東港安泰醫院去年火警釀8死 院區大量違建將部分強制拆除
首頁 / 政治

暫停海峽導報駐點 民進黨：沒秩序不健康交流須管制

2025/1/3 12:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北3日電）陸委會宣布暫停「海峽導報」及其所屬福建日報集團來台駐點。中國國台辦批評，兩岸新聞交流開倒車。民進黨今天表示，睜眼說瞎話、指鹿為馬；民進黨立場就是健康有序的交流，如果是沒秩序、不健康，當然必須加以提醒與管制，捍衛台灣的民主自由不會被威權政府攻破。

針對陸委會以從事對台統戰為由，宣布暫停批准「海峽導報」及其所屬福建日報集團來台駐點，中國大陸國台辦陳斌華2日晚間聲稱，這是以「莫須有的說辭污蔑」。並批評這是在兩岸新聞交流上「公然開倒車」，是對兩岸交流合作的「蓄意破壞」。

陸委會主委邱垂正今天表示，「中國說我們沒有新聞自由，這就像是夏蟲語冰一樣，反而自曝其短」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨中國事務部主任吳峻鋕上午受訪表示，中國當局經常睜眼說瞎話、指鹿為馬，從公開資料可以看出「海峽導報」是對台統戰非常重要的角色，政府進一步加以管制是沒有問題的。

吳峻鋕說，是否涉及兩岸媒體交流，民進黨的立場非常清楚就是健康有序的正常交流，如果是沒有秩序、不健康的，台灣方面當然必須加以提醒與管制，捍衛台灣的民主自由不會被威權政府攻破。（編輯：蘇志宗）1140103

吳峻鋕
中國誘台人辦證 民進黨：免錢最貴勿中陷阱卡綠：統戰是中共DNA 中國侵台野心不曾消失
邱垂正
暫停海峽導報來台駐點 邱垂正：名額給其他陸媒陸客來台受關注 邱垂正：觀光小兩會先協商溝通
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：