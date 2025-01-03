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民眾黨中央委員17搶9 陳世軒黃瀞瑩蔡壁如角逐

2025/1/3 18:14
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（中央社記者郭建伸台北3日電）民眾黨將於19日舉行第4屆中央委員及中評委選舉，中央黨部今天公布候選人名單，其中票選中央委員將從17人中選出9席，包含新北市議員陳世軒、台北市議員黃瀞瑩與前立委蔡壁如等人都角逐競選。

民眾黨預計1月19日舉行第4屆中央委員、中央評議委員選舉。據民眾黨公布的期程規劃，已於去年底完成報名、資格審查及線上連署，今年1月3日號次公開抽籤，2025年1月9日公布候選人名單及政見。

另據選舉投票公告，民眾黨這次將票選中央委員9席、候補5席，中評委7席、候補2席，任期自2025年2月1日起至2027年1月31日止。

民眾黨今天公布中央委員及中評委候選人名單，中央委員部分，根據號次依序包含張凱鈞、馮啟彥、楊大緯、陳世軒、黃瀞瑩、林碩彥、許瑞宏、蔡壁如、林靖冠、孫正華、許正憲、葉國文、沈偉平、林昭印、莊貽量、李彥慶、江和樹，共計17人。

中評委候選人部分，根據號次依序包含陳欣玉、彭士益、李偉華、楊瓊瑛、詹喬茵、劉家榮、簡幸甫、潘孝仁、廖志杰、謝立功、林韋銘、吳士廉、李岱殷、陳宥丞，共計14人。

民眾黨指出，第4屆中央委員暨中央評議委員選舉19日將於集思交通部國際會議中心舉行，當日也同時召開第3屆第一次黨員代表大會。（編輯：翟思嘉）1140103

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