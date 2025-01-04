加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
總預算案
新聞專題
總預算案1/124
首頁 / 政治

藍委批宣傳費大增 主計總處：因5年1次農業普查

2025/1/4 21:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北4日電）媒體報導，國民黨立委黃健豪批評行政院主計總處媒體宣傳費用增加，從去年度新台幣2萬元增為今年度的352萬元。主計總處解釋，主因是今年適逢每5年1次的農業普查，故需製作普查宣導影片，另外也得製作人力資源調查宣傳短片。

中時報導指出，黃健豪批評，主計總處的媒體宣傳費，從2萬元增加至352萬，有浪費公帑之嫌。

主計總處回覆記者時表示，今年適逢每5年1次的農業普查，為增加民眾對於調查的了解與合作，故需製作普查宣導影片，預算經費為250萬元。另外，人力資源調查部分，也適逢每5年重製宣傳短片的時刻，加上未來調查方式新增網路填報管道，此一新增的統計調查，涉及數位轉型工作項目，重要性尤勝以往，故須透過宣傳短片讓民眾了解調查方式，預算經費為100萬元。

主計總處指出，今年度預算編列，雖與過去年度預算編列狀況有所差異，但讓民眾知悉相關普查調查管道及內容，也有助於農業普查以及人力資源調查的普及性與正確性，絕無浪費公帑情事。（編輯：張若瑤）1140104

#中時
#黃健豪
#行政院主計總處
#國民黨
黃健豪
罷免3中市藍委3團體設攤連署 週末參與民眾熱絡藍委指擬以台北故宮登陸註冊 故宮：是增列而非取代
總預算案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
人事總處：軍公教加薪須待總預算通過後回溯發放
108
更多編輯台推薦新聞：