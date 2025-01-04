藍委批宣傳費大增 主計總處：因5年1次農業普查
2025/1/4 21:06
（中央社記者賴于榛台北4日電）媒體報導，國民黨立委黃健豪批評行政院主計總處媒體宣傳費用增加，從去年度新台幣2萬元增為今年度的352萬元。主計總處解釋，主因是今年適逢每5年1次的農業普查，故需製作普查宣導影片，另外也得製作人力資源調查宣傳短片。
中時報導指出，黃健豪批評，主計總處的媒體宣傳費，從2萬元增加至352萬，有浪費公帑之嫌。
主計總處回覆記者時表示，今年適逢每5年1次的農業普查，為增加民眾對於調查的了解與合作，故需製作普查宣導影片，預算經費為250萬元。另外，人力資源調查部分，也適逢每5年重製宣傳短片的時刻，加上未來調查方式新增網路填報管道，此一新增的統計調查，涉及數位轉型工作項目，重要性尤勝以往，故須透過宣傳短片讓民眾了解調查方式，預算經費為100萬元。
主計總處指出，今年度預算編列，雖與過去年度預算編列狀況有所差異，但讓民眾知悉相關普查調查管道及內容，也有助於農業普查以及人力資源調查的普及性與正確性，絕無浪費公帑情事。（編輯：張若瑤）1140104
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