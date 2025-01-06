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考察海馬士多管火箭 王定宇：官兵操作熟練士氣高昂

2025/1/6 15:11（1/6 15:27 更新）
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（中央社記者吳書緯台北6日電）立法院外交及國防委員會今天考察國軍新接裝的海馬士多管火箭系統。委員會召委、民進黨立委王定宇表示，赴美受訓的官兵已經非常熟悉操作海馬士多管火箭系統，且士氣高昂。

為強化跨區增援及源頭打擊能力，台灣對美軍購29套海馬士多管火箭系統（HIMARS），國防部副部長柏鴻輝去年11月6日於立法院證實，首批11套海馬士多管火箭系統已運抵台灣。

立法院外交及國防委員會今天議程為考察「中部地區戰備整備概況」，並且註明為機密考察，僅限外交及國防委員會的立委參加。王定宇下午在臉書貼出今天考察海馬士多管火箭的照片，指出考察是對部隊需求進行瞭解，也慰勞接裝官士兵，並註明照片為國防部提供，為無涉機密可公開相片。

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王定宇接受中央社記者電話訪問指出，他在考察現場與赴美國受訓返國的官兵交談，這些官兵也是目前海馬士的種子教官，他感受到這些年輕軍士官非常優秀，也親眼見證官兵已經非常熟悉操作海馬士多管火箭，顯見受訓成果相當良好。

王定宇進一步表示，目前接裝海馬士多管火箭系統的單位，其編現比達到100%，代表士氣高昂，且官兵留營意願強烈，表示這些赴美受訓的高專精人才有志留在國軍服務，而目前海馬士的接裝和後續訓練規畫都相當順利。（編輯：林興盟）1140106

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