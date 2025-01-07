民眾黨號召1/11上街頭 朱立倫聲援不到場尊重國民黨內自由參與

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（中央社記者王承中台北7日電）前民眾黨主席柯文哲再遭羈押禁見，民眾黨11日將號召支持者上街。國民黨今天表示，國民黨主席朱立倫聲援及國民黨捍衛司法正義的立場從未改變，尊重黨內的自由參與。

對於朱立倫當天是否會參與活動，黨務人士指出，應循之前反廢死白玫瑰活動的模式，聲援但不到場，由國民黨籍的黨公職人員到場致意。

前台北市長柯文哲再遭羈押禁見，民眾黨將於11日司法節總動員集結，號召公民對民進黨與總統賴清德發出怒吼。國民黨主席朱立倫日前透過臉書響應，並表示全力支持所有上街抗議綠色威權、拒絕台灣民主倒退、譴責司法淪為執政者政治迫害武器的朋友。

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由於朱立倫此舉也引發部分黨內的質疑，國民黨籍台北市議員游淑慧認為，遊行不該限縮到挺個人，黨中央的立場要清楚，不然身為台北市議員立場會尷尬。

國民黨今天強調，朱立倫臉書聲援及國民黨捍衛司法正義的立場從未改變，黨中央也尊重黨內的自由參與，盼中華民國司法能重獲人民信任、不被任何政治力量介入，拒絕綠色威權、持續捍衛台灣司法公平正義。（編輯：張若瑤）1140107