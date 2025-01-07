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國家人才競爭力躍升方案 20座培育基地達標

2025/1/7 20:28
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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院長卓榮泰今天召開行政院經濟發展委員會決議進度報告會議，掌握國家人才競爭力躍升方案執行進度。與會人士指出，產業人才培育基地去年新增崑山科大、南台科大2座基地，達成核定20座基地總目標。

行政院經濟發展委員會去年7月起陸續召開3次委員會議，以創新經濟、均衡台灣及包容成長為主軸，通過推動兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心、推動國家人才競爭力躍升方案、中小微企業多元振興發展、青年多元發展、薪資提升及薪資透明化議題、雙就業與雙照顧、6大區域產業及生活圈以及140項重要建設等計畫。

卓榮泰今天召開行政院經濟發展委員會決議進度報告會議，聽取國家人才競爭力躍升方案執行進度，與會人士指出，有關強化國家未來人才競爭力主軸，去年已新增核定崑山科大（電動車-晶片-充電樁）、南台科大（智慧電網）等2座基地，累積已達成核定20座基地總目標。

全球攬才部分，與會人士說，政府已自今年1月1日公布並實施外國人來台申請數位遊牧簽證資格審查處理要點，正式接受申請，吸引數位遊牧人才；此外，在持續優化Talent Taiwan攬才服務部分，截至去年11月止，外國專業人才有效許可已達5萬4000餘人、特定專業人才累計許可近1萬7000人（含就業金卡），合計已超過7萬人。

與會人士表示，卓榮泰提醒國發會、經濟部、勞動部、數發部、教育部等相關部會積極推動進展、落實各項措施，瞭解業界需求、維繫溝通合作，藉此強化國家人才競爭力與素質，提高國際學生留台就業意願與機會，並延攬優質外國人才，提升台灣人力資本。

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政院人士表示，卓榮泰會中也要求政務委員從經濟發展委員會開始，持續盤整去年下半年重大會議的執行情形及進度，並要求從農曆年開始排定會議，就經發會的決議事項執行進度進行討論，同時指示農曆年後逐步檢視進度成果。

政院人士說，上述會議將是今年一整年重要的工作目標，目前政院已針對青年多元發展以及雙就業、雙照顧召開盤整會議，並按會議決議持續辦理。（編輯：林興盟）1140107

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