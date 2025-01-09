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健全健保 擴大住院整合照護服務改公務預算支出

2025/1/9 17:00
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（中央社記者賴于榛台北9日電）衛福部民國111年起透過健保醫院專款推動「住院整合照護」試辦計畫，成效良好，行政院長卓榮泰今天表示，計畫將擴大推動，並為健全健保財務，今年起將以公務預算支出。

根據衛福部資料，「住院整合照護」試辦計畫自111年起至今年底為止，前3年皆是透過健保醫院專款推動，採健保及民眾分擔機制，民眾每日最高自付費用1050元，費用比傳統1對1看護聘僱方式減低至少6成，大幅減輕家庭經濟負擔與照顧壓力，推行以來，已近10萬人次受惠，病患、家屬、護理人員及護佐人員滿意度達8成以上。

為擴大辦理，行政院會今天通過衛福部「擴大推動住院整合照護服務」報告，衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳對中央社記者表示，今年為計畫試辦最後1年，但預算從健保專款改為公務預算支出，預計以新台幣5.4億元持續推動計畫。

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至於明年起的擴大計畫，蔡淑鳳說明，115年至117年則會以公務預算逐年擴大規模辦理，急性一般病房床位涵蓋率由現行5.9%，逐年擴大為50%、70%到全面推動，期盼解決民眾「1人住院、全家快倒」的困境。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會時表示，為健全健保財務，今年起計畫將以公務預算支出，明年起則擴大推動，藉以落實「打造健康台灣，樂齡幸福社會」的國家施政理念。（編輯：張若瑤）1140109

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