出席海巡新艦艇交船 卓榮泰：台灣堅守民主自由

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（中央社記者洪學廣、林巧璉高雄10日電）行政院長卓榮泰今天出席海巡新艦艇交船、下水聯合典禮，並將第10艘600噸級的巡防艦命名為「蘇澳艦」。卓榮泰說，台灣透過「國艦國造」，向全世界傳達堅守民主、自由的決心。

卓榮泰今天在海洋委員會主委管碧玲、中信造船總經理韓育霖陪同下，到高雄中信造船廠參加聯合典禮。卓榮泰致詞時說，期許海巡人員持續承載民眾的期待，凝聚所有力量，「在海上事故出來救援、在反毒工作作為尖兵、在灰色地帶維護安全、在國家主權上維護尊嚴。」

卓榮泰說，春節假期即將到來，當大家過年時，卻是海巡最辛苦的時候，也提前感謝在春節期間持續堅守崗位的海巡人員。

管碧玲致詞時表示，台灣四面環海，守護海洋的重責大任政府責無旁貸；海巡機關將持續遵循國艦國造政策，推動執行「籌建海巡艦艇發展計畫」及「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，提升海上巡防能量，落實執法作為，維護台灣海洋權益。

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第10艘600噸級的巡防艦CG612命名為「蘇澳艦」，活動邀請去年航行近2000公里，完成「2024攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動」的宜蘭縣岳明國民中小學帆船隊教練及女學生為「蘇澳艦」進行下水擲瓶儀式。韓育霖也遞交長濱艦、PP-10096及PP-3525艇船模給海巡相關單位。

管碧玲笑著說，岳明國民中小學帆船隊女學生是英勇的女水手，去年帶領全台14縣市、36所學校、460多名師生繞台灣一周，用28天挑戰1047浬的繞島航行，「期待海巡署出現第一名女艦長，故鄉的船艦，由故鄉人來掌舵。」（編輯：郭諭儒）1140110