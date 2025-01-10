傅崐萁：今天處理完覆議案 避免壓縮總預算三讀

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（中央社記者范正祥台北10日電）行政院日前以破壞憲政體制、癱瘓憲法法庭，影響人民以及行政院解決爭議的救濟管道等理由，直指憲法訴訟法修法造成窒礙難行，提出覆議案，移請立法院決議。國民黨團總召傅崐萁指出，今天一定要順利把行政院提出的覆議案投票完成，完成處理，以免壓縮總預算案協商以及在這會期三讀。

國民黨團、民眾黨團今天在立法院會提案，同日召開憲法訴訟法修法覆議案全院委員會，也明定不邀請行政院長列席說明；審查後改開院會進行表決，今天若未完成將於14日繼續進行。

傅崐萁今天率黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇於議場前召開記者會回應時事議題時說，今天立法院要處理的是憲訴法修正案覆議案，國民黨希望在今天能夠針對覆議案順利投票處理完成；因為1月21日本會期就要結束，國民黨立場非常清楚，對全民要承擔責任，114年度中央政府總預算案必須在21日前通過，目前只剩下幾次院會，如果覆議案今天無法順利處理完成，會壓縮到總預算案的協商以及在這會期三讀，所以「今天一定要順利把行政院提出的覆議案投票完成」。

傅崐萁表示，新的一年，國民黨不只要承載人民的託付，對於國家政策發展方向也必須導正，包括浮濫使用人民血換錢的預算一定會嚴格把關，也務必要讓台灣社會安定幸福、繁榮昌盛、兩岸和平，要讓政府有能、人民有權，落實中華民國憲法，地方自治順利進行，中華民國政治回歸主權在民。

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另外，在回應時事議題記者會上，被問到民進黨團總召柯建銘盼潛艦國造預算不能動，傅崐萁說，所有國家預算會嚴格把關，不會讓扭曲的政策或浮濫編列的預算通過，不會把民眾的血汗錢讓民進黨肆意妄為；國防工作一定要做好，保家衛民的工作也是國民黨的堅持，過去捍衛台灣，從古寧頭大捷、八二三砲戰，都是國民黨捍衛台灣的勝利戰役，國民黨會持續保護好台灣和人民。

至於民進黨立委林楚茵質疑國民黨和「PGtalk」負責人林秉文關係匪淺，傅崐萁說，所有民進黨的扭曲跟肆意妄為，司法體系該做的、該有的作為，必須積極進行，國家司法應走向正道，而不是被民進黨操控。（編輯：蘇志宗）1140110