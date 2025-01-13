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江啟臣接見英前內政副大臣圖根哈特 盼深化台英關係

2025/1/13 15:56
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（中央社記者范正祥台北13日電）立法院副院長江啟臣今天接見英國前內政副大臣圖根哈特時表示，希望持續深化台英關係。圖根哈特指出，衷心感謝台灣過去以來做為英國非常重要的盟友，也很欽佩台灣站在民主自由的最前線，並且扮演非常堅定的角色。

圖根哈特（Tom Tugendhat，另譯：杜耿涵）下議員於12日至15日訪台。圖根哈特是長年堅定支持台灣的國際友人，曾擔任英國內政副大臣及下議院外交委員會主席，此行是他首次訪台。

圖根哈特今天下午到立法院拜會江啟臣。國民黨立委張嘉郡、民進黨立委張雅琳、民眾黨立委吳春城在場，代表各黨團一同接待外賓。這場活動僅公開雙方致詞時段和合影，之後則不公開。

江啟臣致詞時表示，希望持續深化台英關係。

談及此行訪台，圖根哈特指出，衷心感謝台灣過去以來做為英國非常重要的盟友，也很欽佩台灣站在民主自由的最前線，並且扮演非常堅定的角色，而且台灣的半導體科技是帶給世人重大禮物，造福全人類。

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圖根哈特提到，未來面臨世局的挑戰，台英雙邊必須持續加強對彼此的了解與認識。

圖根哈特強調，自己過去曾任英國內政副大臣，主要責任是保護英國的國家安全，那時就有和許多盟友合作，譬如在了解境外假消息干擾他國事務的議題上，就發現英國和台灣有許多相似的狀況，面臨一樣的挑戰，也因此更加了解對方，並且持續互相扶持。（編輯：張若瑤）1140113

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