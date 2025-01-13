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黃國昌指林秉文未上通緝犯查緝網 劉世芳允更正

2025/1/13 23:07
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（中央社記者陳俊華台北13日電）民眾黨立委黃國昌今天說，涉88會館地下匯兌案，棄保潛逃的第3方支付業者林秉文逃亡至今，刑事警察局通緝犯查緝系統卻沒有相關資訊；內政部長劉世芳表示，通緝犯沒有分大尾小尾，會請刑事警察局做更正。

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，檢警調查，林秉文在本案是第3方支付業者，涉嫌配合洗錢。台灣新北地方法院指出，2022年11月林秉文獲檢方以新台幣300萬元交保，未諭知限制出境、出海等其他強制處分。

立法院內政、司法及法制委員會今天審查地方制度法部分條文修正草案，邀劉世芳等人列席。

民眾黨立委黃國昌質詢時表示，他一直在追刑事警察局通緝犯查緝系統，但至今都找不到林秉文，「為什麼？林秉文比較大尾？」

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劉世芳答詢時說，通緝犯就是通緝犯，沒有大尾跟小尾。黃國昌表示，內政部刑事警察局的通緝犯系統如果連這個都不敢登，那相關預算砍掉剛好而已。

劉世芳表示，她請刑事警察局做修正，刑事警察局就要按照刑事警察局的規範來處理，「讓我查清楚，我會做更正」。（編輯：林克倫）1140113

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