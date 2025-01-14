立陶宛外長參訪民主方舟常設展 吳釗燮介紹民主香腸

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（中央社記者溫貴香台北14日電）總統府發言人李問今天表示，總統賴清德贈勳給立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯前，他協助導覽「民主方舟」常設展，國安會秘書長吳釗燮更熱情地介紹「民主香腸」，長期以來在公民運動或是選舉造勢場合，都常常有販賣香腸的攤位，成為台灣民主非常重要的景象。

總統府發言人李問下午在臉書發文表示，總統賴清德頒贈大綬景星勳章給立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis，另譯：藍柏吉斯）感謝藍斯柏吉斯在外長任內的卓越貢獻，成為深化台立關係的關鍵推手。

李問指出，總統頒授勳章之前，他協助導覽總統府1樓的常設展，闡述展覽主題「民主方舟」的意涵，更分享「民主香腸」在台灣民主化與公民運動的貢獻。

藍斯柏吉斯致詞時特別提到，觀看總統府展覽時，看到台灣人民為了爭取民主而奮鬥的照片，與立陶宛有許多相似處，而且這些經歷距今都不超過一個世代。藍斯柏吉斯指出，對立陶宛人而言，自由、民主及主權是非常真實切身與珍視的概念。藍斯柏吉斯認為，這是連結台立兩國的關鍵因素。

李問談及，來到「民主香腸」展示攤位時，國安會秘書長吳釗燮熱情地介紹，長期以來在公民運動或是選舉造勢場合，都常常有販賣香腸的攤位，成為台灣民主非常重要的景象。

李問強調，這個展示攤位也成為與外賓飲食文化交流的契機，他也分享，民主香腸等飲食文化，為公民參與活動帶來豐沛的能量。而台灣這艘「民主方舟」上，乘載了珍貴的動植物，更乘載了民主自由價值，需要大家共同來守護。

李問提到藍斯柏吉斯的理念：「愛好自由的人們應該相互關照」，讓許多台灣人印象非常深刻並帶來啟發。感謝他長期倡議「價值外交」，連結國際夥伴的力量，團結守護民主自由。

此外，國安會也發布新聞稿表示，吳釗燮13日晚間宴請藍斯柏吉斯伉儷，雙方就台立雙邊民主發展、台立合作關係及區域安全等議題深入交換意見。

吳釗燮感謝藍斯柏吉斯對台灣的情誼，特別是任內在各種國際場合為台灣發聲，卸任後親訪台灣，並在網路上持續分享台立雙邊民主故事，展現對台灣的堅定支持。

吳釗燮也分享了自己先前訪問立陶宛時曾經造訪「波羅的海之路」（Baltic way）的起點，想像無數立國前人為了自由民主而奮鬥，數百萬波海人民手牽手組成人鏈團結反抗威權統治，不僅在當時鼓舞了世界，那種感動至今仍迴盪在心中。

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藍斯柏吉斯指出，1月13日在立陶宛有特別意義，1991年的這天，許多自由奮鬥者為了爭取立陶宛脫離蘇聯鐵幕獨立而犧牲生命，這天就成為立國「自由護衛者紀念日」，對於能在如此具紀念意義的日子訪問台灣深有感觸。藍斯柏吉斯強調，台立國民同為熱愛自由和民主的人們，兩國在許多方面共享價值並有著共同語言。

藍斯柏吉斯的夫人藍奧絲塔也開心地分享來台後的體驗，在參觀一家陶瓷店家時與店主相談甚歡，甚至在聽到他們來自立陶宛時，店主直接將掛在牆上的「鎮店之寶」取下來當場送給藍奧絲塔女士，讓她直呼暖心，深刻地感受到台灣的人情味。（編輯：張若瑤）1140114