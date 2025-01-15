中共30機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處

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（中央社記者吳書緯台北15日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機24架次，其中21架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域（包括2架次無人機繞台飛行），並偵獲共艦6艘，總計中共30機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天表示，自昨天上午8時20分起，陸續偵獲22架次共機出海活動，其中19架次逾越台海中線侵擾台灣北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，國軍運用聯合情監偵嚴密監控與應處。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時10分至下午4時45分，在台灣海峽空域偵獲中共15架主、輔戰機，其中14架次逾越台灣海峽中線。

國軍於昨天上午8時40分至上午10時35分於海峽中線以東的台灣西南空域偵獲中共2架次主、輔戰機，另於昨天上午7時50分至下午1時於台灣北部空域偵獲中共5架次主、輔戰機及無人機，其中3架次進入台灣防空識別區（ADIZ）內。

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國軍於昨天上午7時15分至下午5時25分，偵獲中共2架次無人機在台灣防空識別區內圍繞台灣本島飛行。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：楊蘭軒）1140115