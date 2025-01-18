中共23機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處
2025/1/18 10:00
（中央社記者吳書緯台北18日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機17架次，其中13架次逾越台灣海峽中線及進入西南空域，並偵獲共艦6艘，總計中共23機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
國防部也同步公布1枚中共空飄氣球活動，昨天上午5時30分於基隆西北方78浬、高度2萬5000呎偵獲1枚空飄氣球，之後於上午6時40分消失。
國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午5時至下午5時45分，在台灣海峽空域偵獲中共13架主戰機，其中9架次逾越台灣海峽中線。
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國軍於昨天上午7時25分至上午11時40分於台灣北部空域偵獲中共3架次主戰機，且進入台灣防空識別區（ADIZ）內，另於昨天下午3時45分至晚間8時10分在台灣西南空域偵獲中共1架輔戰機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：楊蘭軒）1140118
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