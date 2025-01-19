民眾黨黨代會落幕 黃國昌：2026大選交出漂亮成績單

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（中央社記者陳俊華台北19日電）民眾黨今天舉行中央委員、中評委選舉，台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒與前立委蔡壁如等人當選中央委員進入黨內核心。代理黨主席黃國昌表示，感謝大家願意承擔，他承諾2026年地方選舉一定會交出漂亮成績單。

台灣民眾黨今天舉行第3屆第1次黨員代表大會，並進行中央委員、中央評議委員選舉。

開票結果，中央委員共計17人登記參選，票選9席、候補3席。得票數前9名依序為林昭印獲得37票、許正憲36票、陳世軒35票、江和樹35票、蔡壁如31票、李彥慶30票、黃瀞瑩29票、葉國文29票、孫正華28票，當選中央委員。

中評委部分，共14人登記參選，票選7席、候補2席。開票結果由林韋銘獲33票、陳宥丞31票、簡幸甫29票、詹喬茵29票、李偉華28票、吳士廉28票、廖志杰27票當選。至於民眾黨前秘書長謝立功僅獲5票、排名第13，未能當選。

其中，當選中央委員的黃瀞瑩、陳世軒、李彥慶為「雙北派」，「親蔡派」則有蔡壁如本人當選，張凱鈞未成功連任；當選中評委的則有陳宥丞，以及親近陳世軒的新北黨代表廖志杰、簡幸甫為「雙北派」。

台北市議員陳宥丞表示，感謝黨代表支持，在黨最危急存亡、需要穩定時，能跟優秀夥伴一起當選，給予地方基層民意代表機會，他在創黨之初就為黨奉獻努力，接下來的任務，全部人一定要共同向外，2026、2028才是民眾黨唯一目標。

陳宥丞說，剛剛中評會已召開第一次會議，支持李偉華擔任主委，他與詹喬茵、林韋銘被推派為副主委，相信在中評會案件量會很多，但有很好的目標，就是對內撫平傷痕，不要增加裂痕。

民眾黨透過新聞稿指出，中央委員及中央評議委員選舉，過程平和順利，選委會表示，正式當選名單將在1月22日公告。

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民眾黨表示，會中有黨代表提案，應建立培訓系統讓基層組織可快速上手，強化基層組織實力；黃國昌說，未來將交由民眾黨國家治理學院研擬相關課程，以因應未來選舉所需。另有黨代表提案，希望可增加性別議題相關講座，黃國昌說，一定會辦理，讓性別意識更加深化。

最後，黃國昌在結語時表示，很感謝大家願意承擔，不管是黨代表還是中央委員，都不是爭權奪利，因為都無利可圖，只有承擔；他也承諾，2026年地方選舉一定會交出漂亮成績單。（編輯：林克倫）1140119