蔡壁如提願景盼2026在野合作 拋黨內2年條款問題

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（中央社記者郭建伸台北22日電）民眾黨主席參選人蔡壁如今天指出，若她能擔任黨主席，將攜手在野力量迎接2026，避免重蹈2024年分裂覆轍，也將主動邀請國會其他兩黨領袖進行「大和解咖啡2.0」對話。此外，她也拋出這屆民眾黨立委所設下的2年條款如何處理，「若不執行的話將碰觸誠信問題」。

蔡壁如與民眾黨代理黨主席黃國昌日前都登記參選民眾黨主席，依據黨內規劃，今天將展開候選人連署至24日截止，黨主席候選人需達到300名黨員連署，才能進入投票階段。

蔡壁如今天透過臉書談及參選黨主席願景，表示若有機會擔任民眾黨主席，她的首要目標是致力建構民眾黨成為一個溝通型的政黨，這不僅是一個口號，而是在民眾黨面對未來挑戰、實現改革時的一項重要戰略。

蔡壁如指出，第一是要深入基層並了解民意，第二是跨越立場且聆聽異見，溝通不僅止於「內部」，更要勇於跨出舒適圈，與「異溫層」進行對話，這包含可能對民眾黨有批評、不滿或質疑的朋友。

蔡壁如表示，2026年的地方選舉將是民眾黨硬仗，在野陣營如果資源分散，只會削弱力量；因此，若她有機會擔任民眾黨黨主席，她承諾積極推動與其他在野政黨的合作，就提名策略與在野黨領袖進行溝通、協商，尋求資源整合的最佳合作方式。

蔡壁如指出，民眾黨必須展現出聯手制衡執政黨的誠意，並且越快展開行動越好，避免重蹈2024年分裂的覆轍，這不僅是策略問題，更是一份對台灣社會的責任。

蔡壁如強調，除了選舉合作，民眾黨作為台灣最大的第三勢力，有責任促進朝野的和諧與穩定；若她當選民眾黨主席，將以黨主席的身分，主動邀請國會其他兩黨領袖坐下來，共同進行「大和解咖啡2.0」的對話。

蔡壁如表示，民眾黨必須提前化解可能爆發的朝野對立與大罷免浪潮，為台灣的政局創造更穩定的環境。

此外，蔡壁如今天上午也接受「千秋萬事」廣播節目訪問。主持人王淺秋詢問，登記參選前欲與民眾黨代理黨主席黃國昌溝通些什麼。

蔡壁如指出，有兩個問題很重要，第一是這屆民眾黨立委所設下的2年條款如何處理，若不執行的話將碰觸誠信問題；第二是2026年選戰民眾黨如何部署，例如六都是否都派人參選，以及黨主席是否可能親征縣市首長。

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蔡壁如表示，這些問題她之前都想與黃國昌溝通，但很可惜之前沒碰到面，但參選黨主席也是一種溝通方式。

談及參選黨主席是否可能與黃國昌進行辯論，蔡壁如表示，黨內規劃2次政見發表會，規則怎麼訂就怎麼走；若要變更遊戲規則，雙方應坐下來溝通，而不是單方面去做。（編輯：張良知）1140122