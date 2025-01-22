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美國出生公民權是什麼？一篇看懂川普是否有權推翻
首頁 / 政治

本土社團成立反共護台志工聯盟 聲援大罷免行動

2025/1/22 12:01（1/22 12:46 更新）
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前聯電董事長曹興誠（右）與多名民團代表22日在台北出席「反共護台志工聯盟」成立記者會，曹興誠表示，反共護台志工聯盟第一項工作就是罷免毀憲亂政的立委，而聯盟是由不分藍綠、不分黨派的志工組成。中央社記者鄭清元攝　114年1月22日
前聯電董事長曹興誠（右）與多名民團代表22日在台北出席「反共護台志工聯盟」成立記者會，曹興誠表示，反共護台志工聯盟第一項工作就是罷免毀憲亂政的立委，而聯盟是由不分藍綠、不分黨派的志工組成。中央社記者鄭清元攝　114年1月22日
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（中央社記者游凱翔台北22日電）反共護台志工聯盟今天成立，將聲援全台大罷免行動。前聯電董事長曹興誠指出，國會亂象在中共眼裡一點都不亂，因為這是精心策劃、按部就班，弱化台灣的統戰成果。

「反共護台志工聯盟」上午舉行成立大會，曹興誠、台灣教授協會會長陳俐甫、台灣教師聯盟理事長潘威佑、台灣醫師聯盟理事長羅浚晅、台灣社暨南社長翁銘章、網紅八炯等，共29團、34名代表與會出席，將聲援全台的大罷免行動。

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曹興誠致詞表示，反共護台志工聯盟第一項工作就是罷免毀憲亂政的立委，而聯盟是由不分藍綠、不分黨派的志工組成。他們認爲台灣的藍綠對立，是中共和國民黨長年統戰挑撥造成的，藍綠彼此並非敵人，中共才是。

翁銘章指出，從去年立院開議以來，藍白立委擴權、毀台亂政、亂刪中央政府總預算，民眾要勇敢站出來捍衛自由民主，並罷免不適任立委。（編輯：楊凱翔）1140122

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