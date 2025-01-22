柯建銘：總預算刪多少無人知 立院絕對無法送出

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（中央社記者王揚宇台北22日電）立法院會21日三讀通過114年度中央政府總預算案。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，最後確定的總預算案刪減數與凍結數，在沒人知道的情況下就送去總統府，絕對違憲，他也認為絕對無法送出讓總統公告。

立法院會歷經跨日的不斷電表決下，21日三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。

然而，朝野針對總預算到底刪減、凍結多少金額，數度交鋒，像是國民黨立法院黨團總召傅崐萁提及，國民黨團這次刪除1075億元，占總歲出的3.54%，這就是「還錢於民」。台灣民眾黨團總召黃國昌則說，黨團替人民看緊荷包，刪減金額約占總預算案6.6%。行政院長卓榮泰指出，扣掉法定支出、一般性補助後後，預算遭刪占比恐達16%。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、立委沈伯洋等人今天召開「恪守憲法絕不違憲，憲法訴訟暫時處分」記者會。關於憲法訴訟法最新修正條文部分，柯建銘先說，待總統賴清德公告後，民進黨團會去送（聲請）暫時處分及釋憲案，相關資料已準備好。

至於總預算案部分，柯建銘記者會前已於臉書撰文，認為總預算案絕對無法送出立法院讓總統公告，而且從朝野協商到三讀通過，其實共有4526案，換言之「藍白表演自殺又自嗨共4526次」。

柯建銘表示，藍綠已到決戰臨界點，但結果會是國民黨倒了、台灣民眾黨散了，而他在臉書發文把總預算案為何違憲的問題點寫出來，包括當總預算案的刪減數、凍結數沒有確定的情形下，立法院是否敢送出去。

柯建銘認為，現在沒有一個人可以確定刪減數到底是多少，連國民黨都不知道，他相信立法院也算不出來，沒有一個人算得出來的話是否可以送去總統府，這絕對是違憲。

柯建銘也說，國民黨現在碰到兩難，不管送或不送，都是違法違憲，國民黨自己看著辦，民進黨團自然會應付。

吳思瑤表示，總預算案雖然完成審議，但創下很多惡例，且到現在還是沒有人可以精確算出明確的刪減數與凍結數，例如傅崐萁和黃國昌說的減列數就完全不同，這原因出在審議過程太過粗糙、急就章。

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媒體追問，有民眾在總預算案三讀後，到立法院天橋綁黃絲帶卻被拆掉，是否立法院害怕民意反撲。

柯建銘說，立法院早就戒嚴了。吳思瑤表示，立法院的圍籬不斷加高，就是要讓民主言論噤聲，而拆下公民所繫的黃絲帶，人民會用更大的民意來制裁。（編輯：蘇龍麒）1140122