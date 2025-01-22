藍委：支持運動不分朝野 未來預算只會多不會少

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（中央社記者范正祥台北22日電）近日傳出「藍白刪體育署11億預算」的假新聞，多位國民黨立委今天澄清，並表示支持運動，不分朝野。洪孟楷表示，未來預算只會多不會少，支持台灣運動發展。徐巧芯也指出，大家關心的選手福利完全沒有被刪減，而且體育署的整體預算還增加了。

本身是立法院教育及文化委員會成員的國民黨立委洪孟楷今天在臉書發文表示，體育署預算從去年新台幣54億元成長到今年73億元，大增19億元；體育署預算大增19億元是最具體的行動支持台灣運動的發展，支持運動，不分朝野。

洪孟楷指出，成立運動部是在野黨率先提出，未來預算只會多不會少，「支持台灣運動發展的決心，我們比誰都堅定」。

國民黨立委徐巧芯今天也在臉書發文指出，最近有一個謠言「關於體育署預算被刪，會影響我們的國手」的言論，很多人被騙了。

她表示，大家關心的選手福利完全沒有被刪減，而且體育署的整體預算還增加了。

徐巧芯指出，在預算審查時，整個體育署的總體預算刪減比率1.36%（1億元左右）、凍結比率0.60%（4500萬元左右），合計只刪除了1.96%，而體育署去年（2024）的預算是54億元，今年（2025）是73億元，等於「不減反增」，增加幅度高達36%。

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她指出，大家所關心的獎補助各地方政府、體育協會、學校機構等的費用，是主要支應國手、教練組訓、參賽等的經費來源，這部分完全沒有刪減。只有在推展全民運動的獎補助費科目共計2.12億餘元預算中「凍結」2000萬元。

徐巧芯特別說明，凍結不等於刪減，凍結是希望政府做得更好，「預算都留著」，待政府提出立委詢問的報告後，即可解凍。（編輯：翟思嘉）1140122