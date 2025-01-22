雪梨僑界春節團拜迎新送舊 新僑教中心主任走馬上任

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（中央社記者楊淳卉雪梨22日專電）雪梨僑界今天舉辦春節團拜茶會，歡迎新任僑委會雪梨僑教中心主任江佳慧履新，同時歡送卸任的前主任施博祥。

近百位僑領參與活動，現場高唱「快樂的出航」為彼此送上祝福。

施博祥將於明天返台，為感謝他任內3年半對雪梨僑界的貢獻與成果，剛卸任的僑務委員葉義深及林栢梧特別於雪梨華僑文教服務中心舉辦春節團拜茶會，也正式歡迎新任主任江佳慧及新任僑務委員熊強生、林陳雪鳳。

駐雪梨辦事處處長吳正偉致詞表示，僑教中心將確保服務僑民工作無縫接軌。吳正偉感謝施博祥及兩位卸任僑務委員的努力，讓台灣的訴求得以更清晰地傳達至澳洲社會；他強調辦事處與僑教中心始終保持高度合作，期盼僑界未來繼續全力支持新任主任，延續團結與和諧的精神。

施博祥致詞表示，他任職期間遇到許多志同道合的朋友，3年半的任期忙碌而充實。尤其自2021年底以來，隨著疫情逐漸消退，僑界活動重新蓬勃發展，不僅展現團結與民主素養，更在規模和多元性上逐年提升。

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施博祥提到，僑教中心在僑務委員會支持下，在雪梨成功推動「海外青年文化大使」（FASCA）計畫。回首任期，他深感無憾。

江佳慧表示，看到施博祥3年多的卓越成果，「說沒有壓力是騙人的」，然而，她也感謝施博祥的鼓勵，期許自己站在他的肩膀上更上一層樓。她期盼未來辦事處與僑界繼續給予支持，並承諾全力以赴，共同為僑界貢獻更多價值。（編輯：陳妍君）1140122