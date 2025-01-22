談大罷免 賴清德：勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤

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（中央社記者葉素萍台北22日電）公民團體提出全台大罷免行動，兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體民眾的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前拋出罷免41席國民黨區域立委的主張，民進黨內意見不一。今天則有公民團體召開記者會，聲援全台大罷免行動。

賴清德下午在民進黨中常會表示，許多公民團體自發性的推動罷免行動，代表的是公民社會最真實的聲音，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體民眾的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

另外，與會人士轉述，柯建銘今天在中常會提到，這是史上最嚴峻的立法院，過去民進黨對抗威權，如今要對抗在藍白背後的中國那隻手；在野黨暴露出來的態度是威權反民主，立法院裡面沒收討論、舉手表決，種種反民主作法，但立法院長韓國瑜沒能力主持亂局。

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據轉述，柯建銘請大家思考，是否要讓立法院繼續這樣，民進黨立委們一定要當民意後盾，黨也要做黨團後盾，對抗國民黨出賣台灣的行為。

與會人士轉述，柯建銘提到，他觀看美國總統川普（Donald Trump）就職典禮，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）提到只有美國可以把國旗插到火星，美國國家向前進，反觀台灣，他非常感慨；柯建銘認為，韓國瑜領導下的立法院出現亡台滅台行為，一定會自食其果，呼籲黨內團結，他有信心贏來最後的勝利。（編輯：謝佳珍）1140122