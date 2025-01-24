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川普就職訪美慶賀團返台 韓國瑜：每天睡眠不足

2025/1/24 12:28（1/24 12:43 更新）
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（中央社記者趙敏雅桃園24日電）立法院長韓國瑜日前率跨黨派慶賀團赴美祝賀川普總統就職，今天清晨回到台灣，未發表公開談話。立法院副院長江啟臣到機場接機，兩人交談時，韓國瑜說「每天睡眠不足」。

川普20日就職美國總統，韓國瑜18日帶領跨黨派立委慶賀代表團赴美，川普就職典禮在國會山莊內的圓形大廳舉行。駐美代表處指出，韓國瑜與駐美代表俞大㵢在國會山莊內的遊客中心一處廳堂觀禮。赴美期間慶賀團拜會美國聯邦參眾議員等，並與友台眾議員餐敘。

韓國瑜清晨抵達桃園國際機場，他下機後僅表示「新年快樂，謝謝大家」，未發表公開談話。入境過程不時與接機的江啟臣交談，韓國瑜提起美國行說「起得比雞早，跑得比馬累」。

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面對記者提問，韓國瑜未做回應，快步離去。

江啟臣接機後，他近上午8時在臉書（Facebook）發文指出，感謝代表團付出，台美是重要夥伴與盟友，相信透過此行將更深化雙邊關係，期待雙邊在經貿、安全及台灣國際參與等領域合作有更多實質進展。（編輯：戴光育）1140124

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